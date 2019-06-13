Диетолог положил конец спорам об окрошке: На квасе всё равно что на кока-коле
13 июня 2019 21:49
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— С точки зрения диетологии, конечно, окрошку очень сложно назвать полезным продуктом, примерно как и оливье, так как большое количество разных компонентов сложно усваивается организмом. Тем более если мы говорим, например, об окрошке на квасе, газированном напитке, содержащем очень большое количество сахара. Считайте, это практически то же самое, что вы бы ели окрошку с колой, — отмечает Селезнёва.
Вот если заменить колбасу на мясо, а квас на кефир, то получится менее вредный продукт, но всё-таки и неполезный.
— Можно ли на нём похудеть — наверное, можно: если есть только окрошку и не килограммами целый день, то, безусловно, за счёт того, что суточная калорийность рациона может получиться не очень большой, можно похудеть, — сказала диетолог.
Селезнёва напомнила, что, питаясь лишь окрошкой, человек не получит все необходимые элементы.
— Я бы, скорее, назвала её таким летним, традиционно русским продуктом-исключением, которым изредка можно себя баловать, если уж очень хочется. Но на регулярной основе точно не стоит рассматривать этот продукт как диетический и способствующий здоровому снижению массы тела, — подчеркнула врач.
Она отметила, что лучше всего заправлять порезанные ингредиенты окрошки кефиром, а не квасом, но лишь при условии хорошей переносимости молочных и кисломолочных продуктов.
Фото из открытых источников
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