Диетолог назвала самые полезные сухофрукты
15 октября 2019 21:04
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По мнению эксперта, самыми полезными среди сухофруктов являются чернослив и чёрный изюм.
— Они содержат много антиоксидантов, богаты антоцианами, полифенолами, тормозят старение и оздоравливают сердечно-сосудистую систему, благотворно влияют на глаза. Но надо помнить, что изюм содержит сахара больше, чем все остальные сухофрукты, — цитирует специалиста "Вечерняя Москва".
Диетолог добавила, что сушёный чернослив обладает слабительным эффектом, а курага — мочегонным. Яблоки богаты калием, а инжир положительно влияет на щелочные процессы в организме. Также она отметила пользу манго для кожи и органов зрения.
При выборе сухофруктов Соломатина посоветовала обращать внимание на внешний вид продуктов и выбирать более бледные и "засушенные", а не "сочные" курагу, финики и чернослив.
— Насыщенный яркий цвет и блеск говорят о том, что, скорее всего, их обработали для увеличения срока сохранности и придания "товарного вида" сернистым газом, парафином или маслом, — объяснила она.
Перед употреблением эксперт порекомендовала вымыть продукты негорячей водой.
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