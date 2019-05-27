Диалог с предпринимателями продолжился на пленарном заседании форума "Линия успеха"

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На территории СО сегодня работают почти 139 тысяч субъектов МСП, мы занимаем 2 место в ПФО. Численность занятых в сфере составляет более 460 тысяч человек (28% от числа занятых в СО)."По итогам прошлого года оборот малых предприятий составил 554 млрд рублей. Это очень серьёзный, заметный вклад в ВРП и экономику региона. Развитие предпринимательства - одна из важнейших задач, определённых Президентом РФ Владимиром Путиным для всей страны и СО, где люди активные и предприимчивые. Им нужно дать возможность реализовать себя”, - отметилГубернатор подчеркнул, что знания бизнес-сообщества, энергия предпринимателей, а также их идеи и проекты "призваны обеспечить долгосрочный рост экономики,укрепление экономического потенциала". Развитие предпринимательства - это новые рабочие места и повышение благосостояния граждан"За последние 2 года мы постарались провести серьезную работу по улучшению инвестклимата. Вы знаете об успехах, которые фиксировали Международные рейтинговые агентства. Есть оценка АСИ - мы за год подросли на 18 пунктов. Но меня это не устраивает, СО должна быть в десятке", - сказал Дмитрий Азаров."Но если вы не чувствуете, что ситуация меняется, сохраняются административные барьеры, не налаживаются коммуникации, не конкретизируются меры поддержки, значит, мы делаем что-то не так, -обратился глава региона к бизнесменам. - Надеюсь, форум позволит выявить и скорректировать недостатки."Нацпроект структурирован так, чтобы предложить необходимые меры поддержки предпринимателю от появления идеи до ее реализации."Реализация нацпроекта в целом по РФ позволит увеличить численность занятых в сфере МСП до 25 млн человек, долю ВРП - до 32,5% к 2024 году", - отметил Дмитрий Азаров.Губернатор подчеркнул, что в нацпроекте нет качественных оценок, все цели оцифрованы и имеют количественные показатели.Задачи СО:- увеличение численности занятых в сфере до 535 тыс. человек;- увеличение доли МСП в садовом региональном продукте с 24 до 32,5%;- увеличение доли экспортеров из числа #МСП в общем объеме несврьевого экспорта с 7,3 до 10%.Общий объем финансирования нацпроекта в СО на ближайшие 6 лет составит 2 млрд 598 млн рублей. Из них 523,6 млн выделено уже в этом году. "Это серьезные деньги", - подчеркнул губернатор.Нацпроект включает ряд федеральных проектов, каждый из которых направлен на определенные аспекты развития предпринимательства, например:- расширение имущественной поддержки;- создание благоприятных условий для самозанятых граждан;- информирование субектов МСП о мерах поддержки."К 2024 году количество самозанятых граждан,з афиксировавших свой статус, должно составить не менее 29 тысяч человек, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку, должно составить не менее 12 тысяч человек", - отметил глава региона.Еще один проект направлен на расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе, льготному финансированию. Предполагается увеличение объемов предоставляемых льготных микрозаймов (до 1 млрд руб.), поручительств по кредитам (до 5 млрд руб. заемных средств).В рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" будет создана единая "точка доступа" для экспортеров - субъектов МСП на площадке Центра поддержки экспорта СО. Всего в регионе будут созданы 10 Центров «Мой бизнес», 3 - откроются в этом году (Самара, Тольятти и Сызрань)."Фактически это "Дом предпринимателя", где можно получить комплексную помощь в развитии своего бизнеса по принципу "единого окна", - отметил Дмитрий Азаров. - В Чапаевске и Красноярском районе будут созданы промышленные парки с производственными корпусами, необходимыми для МСП."Ещё один федеральный проект направлен на создание системы поддержки фермеров и развитие сельхозкооперации. Дмитрий Азаров отметил, что реализация этих направлений должна оказать серьёзную поддержку предпринимателям региона и тем, кто только планирует открыть своё дело.Подводя итог "Линии успеха", Дмитрий Азаров подчеркнул, что очень важно, что на форуме удалось выстроить неформальный, живой диалог о проблемах и актуальных вопросах развития МСП:«Сегодня предпринимательство становится уважаемым и востребованным направлением развития общества. Я поздравляю всех, кто отвечает за свой бизнес, за всех людей, которые работают в этом бизнесе, всех, кто готов брать на себя ответственность и достигать результата. Я искреннее желаю вам успехов. Ваши успехи - это успехи Самарской области! С праздником!», передает пресс-служба департамента информационной политики СО.