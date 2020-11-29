"Детское Евровидение - 2020" выиграла исполнительница из Франции

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Международный песенный конкурс "Детское Евровидение - 2020", финал которого состоялся 29 ноября в формате телемоста из-за пандемии коронавируса, выиграла певица из Франции Валентина. Она исполнила песню J'imagine ("Я представляю себе"), передает ТАСС.

Второе место заняла артистка из Казахстана Каракат Башанова с песней Forever ("Навсегда"). Третье место досталось певице из Испании, выступившей под именем Солеа с композицией Palante ("Двигайся").

Российская участница - 11-летняя петербурженка София Феськова - заняла 10-е место, исполнив песню "Мой новый день" и получив 88 баллов. Она поблагодарила тех, кто голосовал за нее и призналась, что расстроена результатами. Ее слова привели ТАСС в воскресенье в пресс-службе Академии Игоря Крутого, которая готовила юную певицу к конкурсу.

"Это был самый особенный день в моей жизни. Конечно, я расстроилась, ведь моя цель была занять первое место. Но я понимаю, что на этом жизнь не заканчивается, у меня впереди еще много побед. Очень рада, что участвовала в "Детском Евровидении". Спасибо всем, кто отдал свои голоса за мою песню и поддерживал меня на конкурсе", - сказала София.

Певица также поздравила с победой французскую участницу, похвалив ее выступление.

В планах россиянки продолжить занятия вокалом и музыкой, учеба в школе и встреча с друзьями, которых она давно не видела.

В этом году в конкурсе приняли участие представители 12 стран. Онлайн-смотр провела Польша. Выступления участников, каждый из которых пел в студии, находясь в своей стране, координировали ведущие в Варшаве. Все желающие могли проголосовать за понравившегося исполнителя на специальном интернет-сайте. Как проинформировали организаторы, голоса поступили из 140 государств.

"Детское Евровидение" проводится ежегодно с 2003 года. В конкурсе принимают участие певцы в возрасте до 15 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз. На смотре в 2017 году 14-летняя Полина Богусевич с песней "Крылья" принесла России победу, набрав 188 баллов.