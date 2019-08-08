Детский технопарк "Самарский Кванториум" показал свои возможности детям и родителям областного центра
8 августа 2019 15:39
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Педагоги и воспитанники «Самарского Кванториума» 7 августа провели обстоятельную экскурсию и ответили на вопросы участников «Дня открытых дверей». Конференц-зал с трудом вместил всех участников, которых набралось свыше 60 человек. Отличительной особенностью мероприятия стала презентация воспитанниками своих проектов и достижений. Взрослые с удивлением рассматривали квадрокоптеры, модели космических станций, роботов, примеряли очки виртуальной реальности. Особенно впечатлил проект космической оранжереи, технологию которой разработали воспитанники «Космоквантума». Следует отметить, что за два года работы регионального детского технопарка его воспитанники одержали свыше 50 побед на различных состязаниях регионального и федерального уровней.
«Никогда бы не подумала, что дети способны создавать технологии будущего на таком уровне, - делится впечатлениями участница встречи, мама двоих детей Светлана, - Молодые интересные педагоги, современное оборудование, продуманная организация занятий. Обязательно придём сюда и друзьям посоветуем».
Директор областного Центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов так оценивает перспективы развития инженерного направления дополнительного образования детей: «Площадки «Самарского Кванториума» в Самаре и Тольятти в этом году примут на обучение 2 тысячи детей. Помимо этого, в рамках национального проекта «Образование» в регионе уже в этом году открывается 19 мини-технопарков, которые будут формировать у ребят компетенции для профессий будущего. По поручению министерства образования и науки Самарской области сегодня мы ведём подготовку преподавателей не только в нашем регионе, но и на различных площадках федеральной сети детских технопарков «Кванториум». Также Алексей Юрьевич рассказал о том, что в рамках национального проекта «Образование» в ближайшие годы будут открыты два новых детских технопарка "Кванториум"в Новокуйбышевске и Сызрани. По итогам реализации нацпроекта «Образование» к ребятам из удалённых населенных пунктов нашей губернии будут приезжать 3 мобильных технопарка «Кванториум».
Особое внимание развитию детских технопарков уделяет губернатор Самарской области. По мнению Дмитрия Азарова, особое внимание необходимо уделить работе по охвату ребят занятиями научно-техническим творчеством. В частности – в детских технопарках «Кванториум».
«Нам необходимо проанализировать опыт передвижных «Кванториумов», который применяют некоторые регионы. Я думаю, что для сельской местности это было бы крайне важно», - подчеркнул губернатор.
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Детские технопарки «Кванториум» - это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, нацеленные на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей, передает пресс-служба минобразования СО.
Фото: пресс-служба минобразования СО
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