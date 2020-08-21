Детские сады Самары готовы к приему своих воспитанников

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По словам руководителя Департамента образования Самары Елены Чернеги, в настоящее время в городском округе Самара 387 образовательных учреждений. На сегодняшний день можно говорить об их полной готовности к началу учебного года.«В условиях пандемии в образовательных организациях проведен целый комплекс мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья детей и работников. Так, сотрудники дошкольных учреждений прошли за счет средств городского бюджета обследования на COVID-2019. Также приобретено необходимое количество рециркуляторов, санитайзеров, бесконтактных термометров, масок и перчаток», - пояснила Елена Чернега.В целях исключения скопления людей, в учреждениях образования предусмотрено наличие нескольких входных групп. Например, в МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 174» г. о. Самара действует следующее разделение: три группы проходят через центральный вход, в два боковых – по две группы, а для четырех групп, расположенных на первом этаже, предусмотрен отдельный вход. Кроме того, утренний прием детей осуществляется через термометрию, дополнительно контроль температуры проводится сотрудниками учреждения до и после обеденного сна. Также обязательным условием для посещения детского сада после продолжительного отсутствия является наличие справки из поликлиники.В свою очередь, заведующая МБОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 174» Елена Семенова рассказала, что организация работы дежурных групп способствовала наработке большого опыта в реализации образовательного процесса в условиях пандемии.Следует отметить и готовность школ к новому учебному году. В 2020 году в титульный список ремонтных работ включено 31 учреждение. К примеру, в МБОУ «Школа № 49» г. о. Самара выполнен капитальный ремонт пищеблока с полной заменой технологического оборудования, мебели, посуды. Кроме того, отремонтированы входы, обновлен первый этаж.«В настоящее время школа насчитывает 910 учеников, из которых 420 – это учащиеся начальных классов. Современная и яркая, отвечающая всем требованиям столовая готова к реализации Послания Президента и Послания Губернатора в части обеспечения горячим питанием всех учащихся с 1 по 4 классы», - заключила директор МБОУ «Школа № 49» г.о. Самара Наталья Вершинина.На особом контроле находится и вопрос обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.«В ходе мониторинга была проведена проверка всех учреждений на предмет наличия и целостности ограждений, функционирования системы автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения и системы контроля доступа», - отметил начальник отдела воспитательной работы и обеспечения безопасности Алексей Селезнев, передает пресс-служба горадминистрации.