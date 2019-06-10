Дети сотрудников ИК-16, ИК-29 и СИЗО-4 Самарской области приняли участие в мероприятии, посвященном Дню России

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Развлекательная программа включала увлекательные конкурсы и викторины, спортивные состязания, флэшмоб. Ведущие в образах сказочных героев сумели создать волшебную атмосферу, придать каждому номеру программы элементы состязательности и неповторимости.В завершении праздника всех ждал «сладкий стол». Желающим предложили гречневую кашу с тушенкой из полевой кухни, а детям вручили сладкие призы и напитки.Дети от души радовались, когда совершали танцевальные движения во флэшмобе. Не было предела их восторгу, когда они боролись за призовое место в ползании под канатом.Организаторы мероприятия поблагодарили за помощь в его проведении депутата Самарской Губернской Думы Владимира Дуцева и его коллегу из Тольяттинской городской Думы Владимира Боброва.Как сказал начальник исправительной колонии №16 полковник внутренней службы Юрий Никулин, забота о культурном досуге детей сотрудников УИС будет продолжена дальше, что благоприятно скажется на укреплении семей и хорошем настрое сотрудников на службу, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области