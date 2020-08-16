Десятки тысяч людей собрались на акцию протеста возле стелы "Минск - город-герой"

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Участники митинга при этом не перекрывают движение на проспектах Победителей и Машерова, хотя некоторые заняли разделительную полосу. При этом дороги люди переходят только на зеленый свет. Машины сигналят, некоторые останавливаются, оттуда раздают бутылки с водой, так как в Минске сегодня солнечно и около 30 градусов тепла. Обстановка спокойная.Людьми заполнены обе стороны проспекта Победителей на протяжении почти 2 км до станции метро "Немига", стоят у стелы, занимают прилегающие к ней сквер и аллеи парка Победы.По проспекту Победителей началось движение больших групп митингующих к Дому правительства на площади Независимости, где сегодня ранее прошел митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко и состоялось его выступление.Фото: Наталия Федосенко/ТАСС