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Новости /  Общество /  Социум  

Десятки священников выступили с открытым письмом в защиту фигурантов «московского дела»

17 сентября 2019 22:21
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Десятки священнослужителей Русской православной церкви написали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела», передает meduza.io. Текст письма опубликован на сайте издания «Православие и мир». На момент написания этой заметки обращение подписали 36 человек. Сбор подписей под письмом продолжается.

Священнослужители требуют, чтобы приговоры, вынесенные фигурантам «московского дела», были пересмотрены. Авторы письма надеются, что с других фигурантов, которые ожидают суда, снимут обвинения и те выйдут на свободу.

Авторы письма обратили внимание на дело Константина Котова, которого приговорили к четырем годам колонии по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения митинга. Священнослужители назвали приговор Котова «беспрецедентно жестоким наказанием». Они также отметили, что недоумевают из-за отказа судьи приобщить к делу Котова видеозапись, которая доказывает его невиновность и противоречит показаниям полицейских, «которые повторяют друг друга дословно».

Авторы письма подчеркнули, что категорически выступают против любого проявления насилия как со стороны протестующих, так и со стороны представителей власти.

Священники также отметили, что фигурантам «московского дела» вынесли более жестокие приговоры, чем людям, которых судили за более тяжелые преступления. «Мы считаем, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона, а власть накладывает на человека дополнительную ответственность, а не освобождает от нее. В противном случае само правосудие превращается в насмешку и „массовый беспорядок“», — сказано в письме. 
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