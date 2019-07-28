Десятки кораблей и самолётов. В Санкт-Петербурге состоялся Главный военно-морской парад

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Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ обошёл на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. После чего поздравил экипажи, всех действующих военнослужащих и ветеранов флота с праздником.— Героизм моряков, талант флотоводцев и корабелов, дерзновенность учёных, смелость первооткрывателей принесли России великую морскую славу. Мы не только будем держать эту высоту, мы будем идти дальше — будем строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот, флот сильной суверенной державы, — отметил в поздравительной речи Владимир Путин.Парад открыла историческая часть — по Неве прошли артиллерийские катера Каспийской флотилии с боевыми знамёнами соединений морской пехоты, участвовавших в крупнейших операциях в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на борту одного из катеров была установлена копия ботика Петра Первого или, как принято его называть, "дедушки" российского флота.Следом пошли современные корабли отечественного флота — фрегаты "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов", ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", атомный подводный крейсер "Смоленск", новейшая неатомная подводная лодка "Кронштадт", большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", малые ракетные корабли "Мытищи" и "Серпухов", а также новейший малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 "Каракурт" и другие.Впервые в Главном военно-морском параде принимали участие приглашённые иностранные военные корабли — фрегат ВМС Индии "Таркаш" и китайский эсминец "Сиань".Завершающей частью парада традиционно стала воздушная часть. Над Санкт-Петербургом пролетели корабельные транспортно-боевые вертолёты Ка-29, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ последнего поколения, стратегические турбовинтовые противолодочные самолёты Ту-142МЗ, самолёты-амфибии Бе-200. Последним пролетело звено штурмовиков Су-25БМ, которые окрасили небо в цвета российского триколора.Фото:ТАСС