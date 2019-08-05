Депутат из Ленобласти предложил ограничить выдачу займов молодым россиянам

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Петров считает, что едва достигшие совершеннолетия люди часто злоупотребляют кредитами на не самые необходимые вещи – модные гаджеты, дорогие автомобили, заграничный отдых и многое другое. Депутат полагает, что такое отношение к заемным средствам не соответствует изначальным целям потребительского кредитования, создает повышенный спрос и подстегивает сами банки к "заманиванию" молодежи в "кредитное рабство".Законодатель также отмечает, что более половины российской молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков по кредитным договорам."Сложившийся ход вещей в данной сфере негативно влияет на государственные интересы в части поддержки развития института брака, деторождения и инвестиций в наше будущее. Учитывая изложенные доводы, прошу вас рассмотреть вопрос о применении комплекса мер по ограничению выдачи банками потребительских и так называемых микрокредитов молодежи, не достигшей 25-летнего возраста", - говорится в обращении Петрова."Перечень целей для банковского кредитования для молодежи должен быть ограничен образованием и жильем, что благоприятно скажется на финансовом здоровье наших молодых соотечественников", - считает депутат.Фото: соцсети