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День знаний станет недельным фестивалем в мультимедийном парке «Россия – Моя история». Помимо экскурсий, игр и квестов каждый день можно будет увидеть любимые фильмы детства на большом экране. Бесплатные кинопоказы пройдут при поддержке Госфильмофонда России и Министерства культуры РФ.Крупнейший интерактивный образовательный проект в стране приглашает прикоснуться к истории в прямом смысле. С помощью современных музейных технологий процесс получения знаний здесь превращается в игру, а экскурсию может провести даже робот!«Завтра в школу» - большой семейный праздник состоитсяВ программе - тематические экскурсии:11:00 – «История образования»13:00 – «Планшет по-древнерусски»Мастер-класс:12:00, 14:00, 16:00 – «Славянская письменность»15:00 - Мультпоказ– фестиваль знаний «Дважды два – четыре»:12:00 – экскурсия «История образования в России»: от берестяной грамоты до современного лицея13:00 – «Игры нашего двора»: «Классики», «Картошка», «Резиночки», «Казаки-Разбойники»14:00 – квиз «Вспомнить все!» (Викторина на знание школьной жизни)15:00 – кинопоказ «Фильмы детства»: «Старая, старая сказка», 1968 г., реж. Н. Кошеверова12:00 – экскурсия «История образования»14:00 – квиз «Вспомнить все!»15:00 – кинопоказ «Фильмы детства»:3.09 - «Три толстяка», 1966 г., реж. И. Шапиро4.09 – «Дикая собака Динго», 1962 г., реж. Ю. Карасик5.09 – «Человек-амфибия», 1961., реж. Ю. Чеботарев6.09 – «Старик-Хоттабыч», 1956 г., реж. Казанский7.09 – «Кортик», 1954 г, реж. М. ШвейцерВНИМАНИЕ! Ждем 200-тысячного посетителя мультимедийного парка «Россия – Моя история»! Возможно, именно вас, передает пресс-служба парка.Фото: пресс-служба парк