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День бесплатной юридической помощи проведут самарские приставы

19 сентября 2020 10:14
68
День бесплатной юридической помощи проведут самарские приставы

25 сентября 2020 года отдельные категории граждан смогут получить консультацию в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в пятницу 25 сентября 2020 года в рамках Всероссийского единого дня бесплатной юридической помощи с целью оказания бесплатной юридической помощи будет осуществлять прием граждан. Специалисты отдела правового обеспечения УФССП России по Самарской области окажут бесплатную юридическую помощь гражданам по вопросам, касающимся исполнительного производства. 

Прием будет проходить с 09.00 до 16.00 часов как в районных отделениях судебных приставов, так и в здании УФССП России по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 20 Закона право на оказание бесплатной помощи имеют следующие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины прожиточного минимума;

2) инвалиды I и II группы;

3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

4.1) лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;

4.2) усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;

5) граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании";

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких граждан;

8.1) граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;

г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество либо документы в результате чрезвычайной ситуации;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Бесплатная юридическая помощь оказывается при представлении гражданином паспорта, а также документов, подтверждающих право на получение бесплатной юридической помощи.

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Комментарии

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Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
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Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
18 сентября 2020  13:19 
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Умерли четверо - двое мужчин и две женщины, им было от 39 лет до 81 года. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Производители сельхозтехники региона представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке
18 сентября 2020  12:58 
Производители сельхозтехники региона представили свои новинки на Поволжской агропромышленной выставке
Особый интерес участников и посетителей выставки всегда вызывает спецтехника крупнейших и известных на всю страну и далеко за ее пределами производителей. Экономика региона
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Акценты
Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба.
18 сентября 2020  22:17 
В Самарской области усилится контроль за соблюдением существующих ограничительных мер
 Дмитрий Азаров провел очередное заседание регионального штаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем.
18 сентября 2020  22:05 
Сельхозпроизводители определили ключевые направления развития АПК Самарской области
Одно из них касается восстановления существующих и строительства новых оросительных систем. Экономика региона
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Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также расширения межрегиональных, международных связей.
18 сентября 2020  14:42 
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка даст мощный импульс развитию АПК Самарской области»
Поволжская агропромышленная выставка стала эффективной площадкой для распространения передового опыта, демонстрации современных аграрных технологий, а также... Экономика региона
443
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
18 сентября 2020  11:17
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 4,90%
Напряженность на рынке труда составила  2,4 чел. на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
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15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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