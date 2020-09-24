День амурского тигра отметят в Самарском зоопарке

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Для детей проведут интересную познавательно-развлекательная программу – викторины, загадки, подвижные игры.



Амурский тигр – самый крупный вид диких кошек, один из редчайших представителей семейства кошачьих, ценнейший объект национального достояния России. Амурский тигр занесен в Международную красную книгу, Красную книгу РФ, в дикой природе этих животных осталось около 500 особей. В этот день гостям расскажут о биологических особенностях тигров, о их повадках и о нашей замечательной паре - Кактусе и Кассандре, поздравят тигров с праздником, и угостят их мясным тортиком. Для детей проведут интересную познавательно-развлекательная программу – викторины, загадки, подвижные игры. Победители конкурсов и викторин получат сувениры от зоопарка..



Места проведения:

Самарский зоологический парк, Самарская обл, г Самара, ул Ново-Садовая, д 146



Проходит:

25 сентября 2020 г. с 13:00 до 14:00

0+

Вход по билетам в зоопарк.