Делегация Самарской области приняла участие во Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие – 2019»
3 июня 2019 14:39
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Фестиваль посетили свыше 20 тыс. гостей и участников.
В состав делегации от нашего региона вошли руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, главный архитектор г.о. Самара Игорь Галахов, председатель Самарского союза архитекторов Юрий Корякин, доктор архитектуры, доцент, зав. кафедрой «Реставрация и реконструкция архитектурного наследия» Академии строительства и архитектуры СамГТУ, член ИКОМОС, Татьяна Вавилонская, директор Агентства по сохранению историко-культурного наследия Самарской области Виктор Цибин, сотрудники Агентства.
Одна из самых масштабных экспозиций была представлена Самарской областью. Стенд региона содержал информацию об основных мероприятиях по развитию и сохранению исторического наследия, примеры реставрации и приспособления памятников, в том числе сведения о фестивале «Том Сойер Фест», проекте «Модерн в облаках», описание гостевых туристических маршрутов Самары в период Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в РоссииTM. Всего было приведено в порядок 187 объектов, причем 112 из них были реставрированы, а на 75 были проведены работы по поддержанию в надлежащем состоянии. Кроме того, были презентованы материалы по наделению центральной части города Самары статусом исторического поселения.
Представители самарской делегации активно участвовали во всех конкурсах. Так, в конкурсе «Лучший объект сохранения и развития» из 60 проектов 12 были самарские. В конкурсе «Лучшая студенческая работа» было презентовано 70 проектов, из них 8 из Самары. В конкурсе «Лучший объект в отечественном культурном туризме» был представлен проект «Модерн в облаках».
Среди 178 спикеров, выступивших перед участниками форума в качестве экспертов, своими идеями и методами поделились представители Самарской области: Владимир Филипенко, Татьяна Вавилонская, кандидат архитектуры, доцент Высшей школы им. Высоковского НИУ ВШЭ Виталий Стадников, юрист, руководитель экспертного центра инвестиционного климата Олег Никитенко.
В мероприятиях фестиваля также участвовали представители управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, фестиваля «Том Сойер Фест», разработчики проектов – представители АСА СамГТУ, специалисты «ВиП Проект», «РУТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» и др.
Владимир Филипенко в своем докладе рассказал об опыте по разработке и реализации мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, являющихся многоквартирными жилыми домами или объектами с несколькими собственниками. Были освещены вопросы изменений в нормативно-правовых актах регионального законодательства, работа по инвентаризации ОКН и разработка автоматизированной информационной системы по сохранению и развитию ОКН.
Вопросы, обсуждаемые на круглом столе «Всемирное наследие и исторические поселения: охранный статус – препятствие или фактор развития городской экономики?», были актуальными не только для Самары, но и ряда других городов страны.
В лекции Татьяны Вавилонской «Обоснование включения города в перечень исторических поселений. Опыт Самары» были представлены материалы по выполненной научно-исследовательской работе в целях обоснования включения в перечень исторических поселений части Самары. Для Самары данная тема очень важна, вопрос участия региона в пилотном проекте по сохранению и развитию исторической части города за счет федеральных средств и привлечения ресурсов банка развития БРИКС подробно обсуждался на встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в 2018 году.
Основатель фестиваля «Том Сойер Фест», заместитель председателя самарского реготделения ВООПИиК Андрей Кочетков выступил модератором круглого стола «О порядке участия волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия». Цель фестиваля – восстановление облика деревянных домов совместными силами активистов и волонтёров на средства спонсоров, сохранение ценной исторической среды.
После завершения фестиваля были определены победители в различных номинациях, целый ряд наград был получен представителями Самарской области. Так, дипломом Союза архитекторов в номинации «Регионы России» был удостоен стенд Самарской области.
В конкурсе «Лучший объект сохранения и развития» серебряный диплом получили Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (ФГУП ЦНРПМ) (проект реставрации), ООО «АБ «ДОМ», ООО «Архитектурное бюро Пастушенко и Самогорова» (проект приспособления) из Самары за проект сохранения ОКН федерального значения «Фабрика-кухня завода им. Масленникова, архитектор Е.Н. Максимова, 1932 г.», бронзовый диплом ООО «Реста III» за проект реставрации «Школа № 25. Модерн. 1903 г. Арх. М.Ф. Квятковский» в Самаре.
Специальным дипломом Союза архитекторов за проект «Модерн в облаках» награжден авторский коллектив мастерской урбанистики «Артполис»: Дмитрий и Мария Храмовы, соавторы – А. Арутюнов, А. Кочетков, А. Есин, А. Чернов, Д. Дмитриев, Т. Дмитриева, Л. Лысенкова, А. Лысенков, И. Павлова и другие.
Диплом Союза архитекторов в номинации «Объекты гражданской архитектуры» получил Самарский государственный технический университет за научно-исследовательскую работу «Историко-культурные и градостроительные исследования в целях обоснования включения в перечень исторических поселений части г. о. Самара».
Дипломом Союза архитекторов было награждено «Архитектурное бюро Храмова» за проект приспособления памятника архитектуры регионального значения «Комплекс зданий 1-й пожарной части» для музейно-выставочного центра истории и развития пожарного дела Самарской области» в Самаре (номинация «Объекты гражданской архитектуры»).
Дипломы Союза архитекторов в номинации «Проекты реставрации студентов профильных факультетов колледжей России» получили представители АСА СамГТУ И.И. Зубкова за работу «Энергокомбинат» форум науки и техники в условиях реновации Самарской ГРЭС» и А.Д. Лапшов, Д.В. Литвинов за проект «Реставрация храма Архангела Михаила в с. Дергачи (с. Колывань) Красноармейского района Самарской области», передает пресс-служба облправительства.
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