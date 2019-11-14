Делегация СО в Санкт-Петербурге принимает активное участие в VIII Международном культурном форуме
14 ноября 2019 16:28
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец, открывая Форум заявила, что число его участников превысило в этом году 35 тыс. человек, в гости приехали специалисты из 96 стран мира. На площадках культурного форума пройдет более 350 событий, дискуссии будут разворачиваться по 14 основным направлениям.
«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что культурный форум стал важнейшей площадкой, где люди могут общаться, дискутировать, заключать договоры. – подчеркнула Ольга Голодец. - У форума будут разные зрители и слушатели. Но прежде всего этот площадка для профессионалов высочайшего уровня. Они договариваются здесь о будущих контактах, говорят о будущих выставках и постановках, встречаются с меценатами. Здесь дают старт проектам высочайшего уровня».
Министр культуры РФ Владимир Мединский приветствуя участников, отметил, что растет не только количество участников Форума, развивается и его содержательная часть.: «Он приобретает поистине глобальное значение. Масштаб форума отражает огромные преобразования, которые происходят в культуре России последние годы. Впервые культура попала в перечень национальных проектов. В стране ежегодно открываются десятки и сотни новых учреждений культуры: это и сельские дома культуры и кинотеатры в малых городах, и реконструкции филармоний, театров, концертных залов, музеев, возрождения памятников архитектуры. Но самое главное, что все эти изменения происходят не на бумаге, а реально делают жизнь наших людей лучше».
Обширная деловая программа, так называемый Профессиональный поток, охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, три тематических трека, официальные мероприятия.
В Профессиональный поток также включены программа Деловой площадки, церемонии подписания соглашений в области культурного сотрудничества, церемонии вручения премии Всероссийской акции «Меценат года» и Премии им. Луначарского.
Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В рамках Общественного потока проходят лекции и мастер-классы лучших практиков и теоретиков искусства, конференции, спектакли, выставки, кинопремьеры.
Самарская делегация в рамках форума планирует провести ряд встреч, подписать важные соглашения в сфере культуры. Также в дни форума губернатор Дмитрий Азаров проведет шестое заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Культура».
На заседании планируется подвести итоги деятельности рабочей группы в текущем году. Большое внимание будет уделено вопросам формирования культуры общественной среды как необходимого элемента комфортного проживания. Своим опытом поделятся представители регионов Российской Федерации. Также состоится обсуждение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации национального проекта «Культура» и вопросов формирования единого информационного пространства в сфере культуры, передает vkonline.ru.
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