Деда Мороза не вызывали: самарцы охладели к приглашению аниматоров

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Пандемия и стремление сократить количество контактов повлияли и на главную новогоднюю традицию — по данным исследования Авито Услуг, в Самаре спрос на вызов Деда Мороза на дом снизился на 4%. При этом предложение услуг от аниматоров, готовых нарядиться в праздничные костюмы и выехать на дом, уменьшилось на 7%.

Падение спроса на услуги выездных новогодних персонажей можно назвать общероссийской тенденцией. В прошлом новогоднем сезоне, когда COVID-19 лишь грозил пальцем из заснеженного Уханя, треть россиян (32%) приглашали Деда Мороза для того, чтобы поздравить детей с праздником. В сложном 2020-м россияне предпочитают другие варианты.

С всеобщим переходом в онлайн видеозвонки осваивают и Деды Морозы со Снегурочками — в этом году 7% опрошенных россиян выбрали именно этот способ поздравления. Услугу “дед мороз онлайн” предлагают во многих крупных городах. При заказе такой услуги Дедушка поздравит ребёнка в скайпе или зуме, прочитает письмо, похвалит за хорошее поведение и отметки, послушает стих, загадает загадку и даст наставления на следующий год.

Россияне охотно подрабатывают таким образом: по сравнению с прошлым годом, когда мало кто думал о возможности виртуального общения с Дедом Морозом, предложение этих услуг увеличилось почти в 4 раза. Спрос среди родителей на них в целом по стране вырос за аналогичный период практически на 80%. В среднем пообщаться с Дедом Морозом в сети стоит 1000 рублей.

В среднем по России приход Дедушки Мороза обойдется родителям в 1 000 рублей, в крупных городах услуги аниматоров стоят дороже — порядка 1 500 рублей, а жителям Самары поздравление Деда Мороза обойдется в 1000 рублей.

И здесь ожидания родителей соответствуют реальности — в среднем россияне готовы потратить на поздравление Дедушки от 1000 до 2000 рублей, в столице эта сумма чуть выше — от 2000 до 4000 рублей.

Конкуренцию профессионалам в этом году готовы составить папы и дедушки: по данным опроса, участие в котором приняли порядка 10 000 россиян, в каждой пятой семье Дедушкой Морозом станет кто-то из родственников. А вот доля родителей, равнодушных к домашнему чтению стихов у ёлки, осталась неизменной по сравнению с прошлым годом — 38% россиян Дедушку Мороза домой не зовут. Причем наиболее скептически настроенными оказались как раз молодые родители в возрасте 25-34 лет.

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