Дед Мороз рассказал, что каждое десятое письмо ему адресуют взрослые

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Каждое десятое письмо, которое поступает Деду Морозу из Великого Устюга, написано взрослыми. При этом в письмах этого года практически не встречается желаний, связанных с пандемией или вакциной, рассказал он в понедельник на пресс-конференции в ТАСС.

"Очень интересная особенность: я читаю много писем, которые приходят от ребят. Практически ни в одном письме не упоминается пандемия, никаких желаний, связанных с пандемией, разработкой вакцины в письмах нет. Это как проходящее, временное явление. <…> Я уже много раз говорил, что каждое десятое письмо из тех, что поступают ко мне в Великий Устюг на почту, это письмо от взрослых", - сказал Дед Мороз. При этом он отметил, что определить, какие подарки просят чаще, сложно.

По словам Деда Мороза, Новый год - это время, когда исполняются желания, главное - правильно их загадывать в новогоднюю ночь.

"Новый год - праздник семейный, чем больше родственников - но с учетом социальной дистанции - соберется за праздничным столом, можно и по интернету, тем лучше, правильнее", - добавил он.

Фото из открытых источников