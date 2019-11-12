Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Самару 22 декабря

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Рядом с центральной елкой установят музыкальный подиум, на котором пройдут праздничные дискотеки с участием костюмированных персонажей.Главный волшебник страны – Дед Мороз из Великого Устюга – по традиции приедет в Самару 22 декабря. В этот день он посетит социальные учреждения для детей и встретится с самарцами на площади Куйбышева.27 декабря на площади откроет свои двери усадьба Самарского Деда Мороза (проект «В гостях у Самарского Деда Мороза»), где маленьких гостей ожидают сказочные герои и волшебные приключения с Дедом Морозом и Снегурочкой.Также на площади будет организована работа двух ледовых площадок: один каток будет предназначен для массовых катаний, а второй – для проведения тренировок и соревнований по хоккею, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации