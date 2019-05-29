Дан старт выставочной программы «Народное голосование» по проектам реконструкции Загородного парка
29 мая 2019 16:50
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Конкурс был объявлен в августе 2018 года, в нем приняли участие 83 проекта, представленных архитекторами и авторскими коллективами не только из Самары, но и других городов страны. По инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова было принято решение организовать программу «Народное голосование», поскольку состоявшийся конкурс показал различные точки зрения на будущее значимого для города парка, возможности его функционального и пространственного развития. 83 проекта-участника конкурса выставлены в
историческом парке «Россия – моя история» для ознакомления общественности и голосования.
Каждый проект можно рассмотреть подробно и понять, какие конкретно решения он предлагает. В самом Загородном парке также представлены работы победителей и часть работ участников конкурса.
Организаторы уверены, что горожане своим активным голосованием помогут определить самые актуальные конкурсные идеи.
Для мониторинга общественного мнения о конкурсных проектах разработали анкету, которую можно заполнить и в Загородном парке у волонтеров, и на выставке в интерактивном музее «Россия-моя история». Выставка и народный опрос продлятся до 16 июня 2019 года.
Итоги опроса станут народным заданием на реновацию одного из любимых самарских парков.
«Мы начали общественное обсуждение проектов, допущенных экспертами - архитекторами, дизайнерами, чтобы выявить предпочтения граждан. Интересно, что по первым итогам голосования мнение граждан не совсем совпадает мнением профессионального жюри: по крайней мере, проект-победитель на данный момент получил только 20 процентов голосов тех людей, кто уже ознакомились с проектами. Но много деталей, элементов, которые людей привлекли, были отмечены. Это дает понимание того, что люди хотят видеть в парке», -
отметил главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.
Также проекты можно рассмотреть в электронной версии и проголосовать по ссылке, передает пресс-служба облправительства.
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