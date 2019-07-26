Дачную амнистию продлили до 1 марта 2021 года

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Напомним, что с 1 марта 2019 года, чтобы оформить индивидуальные жилые строения, расположенные на земельных участках под ИЖС или личноеподсобное хозяйство (ЛПХ), а также жилые и садовые дома, находящиеся на землях для садоводства, необходимо было подать в орган местного самоуправления уведомления о начале и завершении строительства.Как отмечают в Управлении Росреестра по Самарской области, с этого момента обращений за регистрацией прав на такую недвижимость стало значительно меньше. Зато вопросов у заявителей появилось очень много. Кроме того, граждане сожалели, что не успели оформить недвижимость в порядке «дачной амнистии». Но законодатели снова дали им такой шанс: вчера Госдума вернула «дачную амнистию», и для отдельных объектов недвижимости уведомления теперь не потребуются. Закон вступит в силу сразу после его опубликования.Согласно закону, до 1 марта 2021 года поставить на кадастровый учет и зарегистрировать право на жилые и садовые дома, созданные на земельных участках, предназначенных для садоводства, можно на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на землю. Именно так они оформлялись на протяжении последних 13 лет, вплоть до 1 марта 2019 года. Технический план готовится кадастровым инженером на основании проектнойдокументации (при ее наличии) или декларации.«Законодатели разрешили и вопрос оформления индивидуальных жилых строений, возведенных на земельных участках под ИЖС или ЛПХ в границахнаселенных пунктов, - говорит начальник отдела регистрации объектов жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области. – В законе прямо указано, что делать, если дом уже начали возводить или даже построили его, но разрешение на строительство не получали. В этом случаеследует подать уведомления о начале и о завершении строительства в орган местного самоуправления. Причем, если дом уже построен, то уведомления оначале и завершении строительства подаются одновременно. Такой упрощенный порядок также будет действовать до первого марта 2021 года».Срок одновременной постановки на кадастровый учет и регистрации прав в Самарской области составляет всего 7 рабочих дней со дня подачи заявления, передает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.