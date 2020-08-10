Дачники помогли Самарскому зоопарку прокормить животных

Поскольку этот год урожайный на яблоки, то их больше всего.
Ранее сотрудники Самарского зоопарка обратились к жителям губернии. Они попросили поделиться с животными урожаем. Фрукты и овощи нужны на корм обитателям зоопарка.
На днях стало известно, что запасами животные обеспечены на очень долгое время. Сотрудники питомника в паблике ВКонтакте рассказали, что садоводы и огородники подарили множество вкусностей.
- За неделю нам принесли огромное количество фруктов, овощей и ягод. Поскольку этот год урожайный на яблоки, то их больше всего, - информируют специалисты питомника.
Также они попросили жителей Самарской области пока не привозить яблоки, поскольку их необходимо рассортировать, а также скормить животным те, что уже есть, сообщает СОВА.
Фото: Самарский зоопарк
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