Дачникам: Что необходимо знать, покупая семена картофеля для посадки?
13 марта 2020 16:24
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Специалисты Управления Россельхознадзора по Самарской области советуют использовать для посадки сорта семенного картофеля, внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации и районированных для климатической зоны Среднего Поволжья.
Согласно ГОСТ 33996-2016 «Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества», клубни семенного картофеля должны быть здоровыми, целыми, с окрепшей кожурой, по форме и окраске типичными для соответствующего ботанического сорта, сухими, не проросшими (при весенней реализации допускается наличие клубней с ростками длиной не более 5 мм).
Не допускается наличие клубней с признаками «удушья», с ожогами, подмороженных, уродливых, с израстаниями и легко обламывающимися наростами, а также разрезанных клубней, раздавленных, с ободранной кожурой.
Кроме того, в семенном картофеле не допускается наличие семян сорняков, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, а также вредителей и болезней, к которым относятся рак картофеля, бурая бактериальная гниль, черная ножка, различного типа мозаики, фитофтороз, черная парша, головня картофеля, золотистая картофельная нематода и другие.
В настоящее время на территории Самарской области отсутствуют карантинные фитосанитарные зоны, установленные по карантинным вредным организмам, заражение которыми характерно для картофеля. Однако, всегда существует вероятность завоза карантинных вредных организмов из других регионов, где они распространены.
Используя для посадки клубни картофеля неизвестного происхождения, существует большая вероятность заноса на свой участок какой-нибудь опасной «заразы» и, в итоге, не только получить больной и скудный урожай осенью, но и заразить почву. Многие болезни картофеля являются карантинными, то есть, особо опасными, методы борьбы с такими болезнями - малоэффективны.
Поэтому лучше не рисковать, а все-таки покупать сортовой семенной и посадочный материал в специализированных магазинах или семеноводческих хозяйствах. У продавца можно попросить документы, подтверждающие, что картофель прошел проверку сортовых и посадочных качеств и соответствует требованиям ГОСТ, что он проверен на наличие заболеваний, в том числе карантинных. Из документов можно также узнать о происхождении семян и о семеноводческом хозяйстве, в котором выращивался тот или иной сорт.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области
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