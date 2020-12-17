Cамарские предприятия в числе победителей конкурса по повышению производительности труда на Кубок им. А.К. Гастева

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Самарские предприятия-участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» заняли призовые места в «премьер-лиге» конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К.Гастева. Речь идет о Средневолжском механическом заводе и «Пегас-Агро».

Кубок Гастева - это самый престижный и масштабный в России и СНГ проект по бережливому производству. Он направлен на популяризацию бережливого производства и других систем оптимизации бизнес-процессов и формирование соревновательной среды между организациями с целью повышения производительности труда и достижения мирового уровня конкурентоспособности. Рост производительности труда на предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона – об этом неоднократно подчеркивал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Первое место среди участников конкурса за лучшие показатели в устойчивом развитии заняло предприятие «Пегас-Агро» – производитель самоходной сельхозтехники. Компания не первый год развивает культуру бережливого производства, но именно благодаря участию в нацпроекте вдвое удалось сократилось незавершенное производство – «замороженный капитал». Выработка в смену увеличилась на 60%.

Первое место за лучшие показатели в развитии процессов занял самарский Средне-Волжский механический завод (СВМЗ), занимающийся обработкой металлических изделий. СВМЗ уже 3 года участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», инициированном Президентом России Владимиром Путиным. За это время предприятию удалось продемонстрировать впечатляющие результаты.

«Производительность труда повысилась на 16%, при этом на 5% снижена себестоимость продукции. Мы работали над скоростью отгрузки и обеспечением заказчика продукцией, также нам удалось снизить себестоимость продукции. Этот год показал, что мы были готовы к работе в сложных ситуациях, связанных с ковидом», - прокомментировал директор СВМЗ Николай Липченко.

Экономический эффект почувствовали и сотрудники предприятия – на 20% выросла заработная плата операторов на потоке производства специализированных изделий, применяемых при работе в нефтяных и газовых скважинах.

«Результат абсолютно заслуженный - рассказывает начальник управления по макрорегиону ФЦК Павел Мякотин. - Компания вступила в национальный проект в числе первых. За короткий срок - полгода они достигли очень хороших результатов. Завод в течение трех лет достигает поставленных целей, по производительности».

Еще одно предприятие Самарской области также было удостоено кубка Гастева, «Пегас-Агро». Здесь производят сельхозтехнику, в частности, самоходные опрыскиватели «Туман». Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» на предприятии вдвое сократили незавершенное производство и увеличили выработку в смену на 19%.

В этом году продукция предприятия пользовалась повышенным спросом. Из-за пандемии импортные запчасти и готовую технику ввозить стало непросто, поэтому отечественные машины стали нужны всем. Если бы не нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» и серьезная работа в области бережливого производства, с таким спросом завод мог бы и не справиться. Найти точки роста сотрудникам помогли эксперты Федерального центра компетенций.

Достичь таких высоких результатов, повысить производительность труда сегодня может любое предприятие, став участникам национального проекта. Ознакомиться с критериями отбора можно на сайте министерства промышленности и

Для включения в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» предприятию необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф. По всем вопросам можно обратиться в министерство промышленности и торговли Самарской области: г. Самара, ул. Скляренко, 20, к. 329 и по телефону (846) 334-53-51, передает пресс-служба облправительства.