Что делать, если на вас повесили микрокредит
12 ноября 2019 22:21
80
То есть, приходите вы домой, а там вас могут поджидать крепкие ребята, которые требуют какие-то деньги. Вы растеряны, ничего не понимаете и не знаете, что делать. Теоретически, может быть и такая ситуация.
Чтобы разобраться с такой проблемой, смотрите как отказаться от чужих долгов и очистить кредитную историю.
Откуда берутся кредиты
Их раздают микрофинансовые организации (МФО). На II квартал 2019 года в России зарегистрировано 1960 таких контор, готовых одолжить «до зарплаты». Оформить займ можно онлайн, из документов просят лишь фото паспорта, и деньги дают кому угодно.
"Внимание! Деньги в долг на карту может взять даже безработный – мы понимаем, что у людей не всегда есть официальное место работы. Даже если доход состоит из случайных подработок, человек может трудиться с утра до ночи и быть платежеспособным», - реклама одной из МФО.
Если вы засветили свой паспорт, например, при устройстве на работу, оформлении договора, покупке SIM-карты, записи в фитнес-клуб или верификации на криптобирже, то у вас есть все шансы стать жертвой мошенников.
Деньги в МФО дают небольшие — до 30 тысяч рублей. Однако ставки до 1% в день, поэтому за год неуплаты набегает кругленькая сумма.
До 2019 года максимальная процентная ставка могла достигать 841% годовых, однако после внесения правок в 554-ФЗ, снизилась до 365%. Если займы оформлены в нескольких МФО, то можно попасть на очень серьезные деньги.
Что делать, если на вас повесили микрокредит
О кредитах обычно узнают от сотрудников отдела по взысканию задолженностей МФО. Или от коллекторов, если МФО продала долг или просто пользуется их услугами.
Все начинается с простого и не всегда вежливого звонка. Здесь многие потерпевшие идут на конфликт — начинают грубить, угрожать. Кто-то отвечает: «Никакого кредита я не брал, это ваши проблемы». И заносит телефон в черный список.
Не надо так! Оформленный на вас кредит — это ваша проблема, а не МФО, коллекторов или еще кого-нибудь. Игнорировать ее нельзя и решать придется именно вам.
Иначе испортите свою кредитную историю, угробите кредитный рейтинг, попадете в черный список банков и уже никогда не сможете купить iPhone в кредит.
И это только цветочки — могут даже обчистить ваш банковский счет, если дело дойдет до ФССП. Об угрозах со стороны коллекторов даже не говорим, это само собой.
1. Узнайте, кому и сколько вы должны
Сначала надо пробить, сколько микрокредитов на вас оформлено и в каких МФО. Информация содержится в кредитной истории — получить ее можно в БКИ (бюро кредитных историй). Раньше, чтобы посмотреть кредитную историю, нужно было платить. Но с 31 января 2019 года дважды в год это можно сделать бесплатно.
Поскольку разные МФО могут передавать данные в разные БКИ, прежде всего надо получить список всех БКИ, где хранятся ваши данные.
Сделать это можно через портал «Госуслуги». Для этого перейдите на страницу «Налоги и финансы» — «Сведения о бюро кредитных историй». Закажите услугу «Доступ физических лиц к списку организаций, в которых хранится кредитная история».
В ответ вы получите от Центробанка список БКИ, в которых хранится ваша кредитная история. Далее отправляйтесь на сайты этих организаций и запрашивайте кредитную историю.
2. Подайте заявление в полицию
Получив в БКИ отчет о кредитной истории и убедившись, что на вас действительно оформлена дюжина кредитов, соберитесь с духом и отправляйтесь в полицию подавать заявление.
Принимать его не захотят, т.к. убытка и состава преступления нет, да и вообще «это не дело полиции». Поэтому требуйте и стойте на своем до конца.
Делается это не для того, чтобы поймали мошенников. Искать их, наверное, никто не станет. Задача — получить талон-уведомление о том, что ваше заявление принято.
Этот документ будет свидетельствовать перед МФО, что вы реально собираетесь довести дело до конца и правда ничего не брали.
3. Свяжитесь с МФО
Если в каком-то МФО на вас оформлен кредит, это не значит, что там сидят враги. Хотя все может быть. Свяжитесь с МФО по горячей линии и сообщите о мошенничестве.
Скажите, чтобы уже были в полиции, ваше заявление приняли, и узнайте, что делать дальше.
В ответ МФО попросит вас написать еще одно заявление, но уже для них самих, и приложить к нему дополнительные документы, которые бы доказали вашу невиновность.
Например, это может быть справка от оператора сотовой связи о всех открытых и закрытых номерах, которые когда-либо были зарегистрированы на ваши паспортные данные.
Дело в том, что договор займа заключается с помощью аналога собственноручной подписи (АСП) — в данном случае кода подтверждения, который приходит клиенту в СМС. Если код был отправлен на чужой номер, обосновать свою непричастность к кредиту будет легче.
Также может пригодиться справка от QIWI и аналогичных сервисов о том, вы не являетесь их клиентом. Поскольку эти кошельки анонимны и разрешены, иногда они используются для обналичивания «грязных» денег.
Поэтому важно доказать, что вы ими не пользуетесь.
Когда общаетесь с МФО, жестко требуйте отмены действующих займов и очистки кредитной истории. Если видите, что МФО тянет время и не особо хочет разбираться в ситуации, припугните заявлением в прокуратуру и напомните им, что они рискуют стать соучастниками в мошенничестве.
Если что-то пошло не так
Однако бывает, что ребята из МФО очень плохие — не идут на контакт, согласны общаться только с полицией, а то и вовсе не отвечают по телефону. Офис же находится где-то на другом конце России, и сходить туда тоже никак.
В таком случае, придется судиться.
Успешной историей судебных разбирательств с МФО делится участник форума banki.ru. Узнав из отчета по кредитной истории о шести микрозаймах, он обратился в суд с исками о нарушении прав субъекта персональных данных и потребовал признать договоры незаключенными.
Иски были удовлетворены.
Как обезопасить себя от мошенничества
Не светите паспортные данные. Если где-то можно подтвердить личность другими документами, например, водительским удостоверением или СНИЛС, лучше воспользоваться ими.
Ставьте отметку на ксерокопиях. Когда действительно нужно предоставить копию паспорта, ставьте на ней отметку: «Для предоставления туда-то». Понятно, что ее легко убрать в «Фотошопе», но есть шанс, что мошенники не захотят с этим заморачиваться.
Подпишитесь на услуги мониторинга кредитной истории. Некоторые БКИ за небольшую сумму готовы оповещать вас об изменениях в кредитной истории. Такая услуга позволит вам быстро отреагировать, если кто-то попробует оформить на вас кредит, и по горячим следам исправить положение.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
12 ноября 2019 22:21
Сегодня оформить микрокредит можно прямо в интернете, достаточно лишь фото паспорта. И возможно, на вас уже кто-то оформил. Социум
79
12 ноября 2019 21:08
Большинство других владельцев, если их имущество еще не вывезли муниципальные подрядчики, вынуждены искать варианты минимизировать потери Социум
109
12 ноября 2019 20:25
По словам его матери Людмилы, семья радовалась успехам ученого и поощряла его интерес к французской истории. Социум
271
Здравоохранение
12 ноября 2019 14:51
К биоматериалам, из которых изготавливаются имплантаты, используемые для протезирования, предъявляются особые требования. Здравоохранение
182
11 ноября 2019 20:37
Михаил Ратманов обсудил с коллективом изменения в медучреждении. Здравоохранение
325
11 ноября 2019 20:29
Скончалась почетный врач СОКБ имени Середавина, заслуженный врач РФ Маргарита Ивановна Дериенко Здравоохранение
704
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14748
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14625
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14593
Туризм
12 ноября 2019 21:55
Оформление мальтийского гражданства с каждым годом становится все более востребованной процедурой среди иностранцев. Туризм
20
12 ноября 2019 13:39
От Самары в финал прошли 10 проектов. Туризм
240
11 ноября 2019 19:58Лучшие горящие туры по всему миру на любой вкус
Итак, наконец-то вы со своим любимым отправляетесь в долгожданный отпуск. Если конечно, найдете путевку по разумной цене в нужное вам время. Туризм
32
Образование
11 ноября 2019 20:03Курсовая работа: правила написания
Студенты высших учебных заведений пишут не только контрольные, но и курсовые, дипломные. Они нужны преподавателям для проверки знаний, закрепления... Образование
30
11 ноября 2019 12:54
В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров. Образование
226
8 ноября 2019 14:17
В течение года участники спроектируют и пройдут свой образовательный трек. Образование
363
Культура
12 ноября 2019 11:51
В программе мероприятия: викторины о животных и веселые увлекательные конкурсы. Культура
167
12 ноября 2019 11:16
Фестиваль пройдет 16 ноября. Культура
196
11 ноября 2019 11:59
Высота главной ели будет достигать 25 метров. Культура
239
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15392
Мода
2 ноября 2019 17:55Что выгоднее шить самому или купить в магазине
Мы живем в мире широкого выбора, магазины пестрят новинками каждый месяц, устраивают грандиозные распродажи, но даже в этот момент порой сложно найти вещи,... Мода
74
23 октября 2019 13:47Как изготавливают обручальные кольца на заказ?
Эксклюзив во всем — девиз многих современных молодых людей. Они стараются следить за собой, покупая оригинальные вещи и аксессуары, выбирают уникальные... Мода
116
25 сентября 2019 11:26
Миллионы женщин по всему миру тратят каждый год большие средства, чтобы продлить молодость и получить такую нежную и гладкую кожу, которой славятся кореянки. Мода
313
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
326
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
402
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
413
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2048
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1398
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия