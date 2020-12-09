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Члены Общественной палаты СО: Начало учебного года в России обусловлено целесообразностью и исторической традицией

9 декабря 2020 19:08
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Представленный на рассмотрение законопроект не является актуальным и необходимым – общий вывод, к которому пришли члены Общественной палаты Самарской области.

Члены Общественной палаты Самарской области выразили мнения относительно проекта федерального закона № 1054856-7 «О проведении эксперимента по переносу начала учебного года в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, на 1 октября».

Законопроект был внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации группой депутатов в середине ноября 2020 года.

Законопроектом предлагается провести добровольный эксперимент по переносу начала учебного года в школах на 1 октября (на основании закона субъекта РФ).

Авторы законопроекта предлагают ограничить срок эксперимента 31 августа 2023 года: затем Минпросвещения России совместно с Минобрнауки России и Рособрнадзором должны будут провести оценку результатов эксперимента и представить соответствующий доклад с предложениями в Правительство Российской Федерации.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркнуто, что он принимается «в целях формирования эффективного процесса воспитания и обучения школьников».

Однако члены Общественной палаты Самарской области категорически не согласились с такой постановкой вопроса.

«Требования к организации эксперимента не являются достаточными и обоснованными. Цели законопроекта изначально сформулированы, с одной стороны, без изучения мнений родителей, законных представителей учащихся общеобразовательных учреждений, с другой стороны, без учета возможностей каникулярной занятости учащихся школ на период с 1 сентября до 1 октября. Ссылки на опыт зарубежных стран, имеющих иные экономические условия, национальные образовательные традиции, климатические условия, при всем уважении к опыту и традициям других стран, нельзя считать убедительными. Необходимо, прежде всего, сохранять отечественные традиции и учитывать социально-экономическую ситуацию и географические, климатические особенности России, – считает член комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки Анна Васильева. – Реализация положений законопроекта приведет к негативным последствиям. Во-первых, к безосновательному нарушению российской исторически сложившейся традиции даты начала учебного года во всех образовательных учреждениях с 1 сентября. Во-вторых, к созданию проблемы занятости учащихся школ в период с 1 сентября до 1 октября, т.к. большинство мест для летнего отдыха детей не пригодны для приема отдыхающих в осенний период по санитарно-техническим характеристикам. Не все родители, законные представители учащихся располагают возможностями выезда с детьми в южные регионы: кому-то не позволяет график отпусков, кому-то финансовое положение, состояние здоровья, семейная ситуация и пр. Незанятость детей, в свою очередь, в качестве последствий будет иметь повышение показателей травматизма и правонарушений среди детей и подростков. Для организации занятости учащихся школ на период с 1 сентября до 1 октября потребуются существенные дополнительные затраты из бюджетов субъектов Федерации. Это тем более недопустимо в условиях пандемии коронавируса, требующей существенных расходов из региональных бюджетов и мобилизации усилий органов власти всех уровней, педагогического и родительского сообществ на решение иных социально-экономических вопросов и проблем».

«Необходимости в принятии рассматриваемого законопроекта нет, поскольку смещение начала учебного года в отдельных субъектах РФ будет вносить дисбаланс в общую систему управления учебным процессом, – уверен член комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам образования и науки Юрий Холопов. – Общеобразовательные организации уже сейчас работают по различным рабочим программам, учебно-методическим комплексам: где-то учебный год делится на четверти, где-то на триместры. При этом происходит смещение графиков каникул, что затрудняет организацию программ отдыха при взаимодействии с культурно-досуговыми, спортивными, туристическими и другими организациями. Уже сейчас возникают дополнительные трудности при необходимости переезда семей из одного субъекта РФ в другой, что сопровождается сменой учебного заведения. Это может выступать дополнительным фактором сдерживания трудовой мобильности населения. Данные отрицательные моменты еще более обострятся при проведении эксперимента».

«Предлагаемые в законопроекте изменения определяют, что учебный год в общеобразовательных организациях, перенесших его начало на 1 октября, будет заканчиваться в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной организации. Если при этом учебный год будет увеличен на 30 дней, то получится, что в июне (когда в большинстве регионов РФ уже создаются некомфортные условия восприятия учебного материала из-за летней жары) занятия будут менее продуктивны, а обучающиеся и их родители будут вынуждены отказаться от традиционных вариантов летнего отдыха. Если же попытаться не увеличивать продолжительность учебного года, то получается, что возрастет учебная нагрузка, либо будут сокращены осенние, зимние, весенние каникулы, – обратил также внимание эксперт. – К тому же в России в настоящее время сохраняется дефицит учебных площадей и педагогов в школах, что вынуждает организовывать процесс обучения в две смены, а значит, переход на новую дату начала учебного года всех школ региона, входящего в эксперимент, приведет к обострению и этих проблем. Данный сценарий еще более негативно может отразиться на качестве усвоения учебного материала и состоянии здоровья обучающихся».

«Сохранение единой даты старта учебного года для всех образовательных организаций – 1 сентября – не только исторически сложившаяся традиция. Это позволяет адаптироваться к возвращению в учебные коллективы в более комфортных условиях, до наступления сезонных ОРЗ/ОРВИ. Практика внедрения в учебный процесс дистанционных образовательных технологий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вследствие распространения коронавирусной инфекции в 2020 году доказала возможность гибкого реагирования на такие вызовы на уровне системы образования отдельных регионов, образовательных организаций и даже отдельных классов», – подчеркнул Юрий Холопов.

«Цель законопроекта, заявленная в пояснительной записке, остается неясной, поэтому содержащиеся в нем требования к организации эксперимента нельзя признать достаточными и обоснованными. Реализация положений законопроекта в краткосрочном периоде может привести к экономии финансовых ресурсов, однако в долгосрочной перспективе может обернуться большими потерями. Социальные последствия, вызванные реализацией эксперимента, будут сложными, связанными в том числе, с необходимостью организационных преобразований, изменением учебных программ и графиков обучения», – кратко резюмировала мнения коллег член Совета Общественной палаты Самарской области Маргарита Вахтина.

Представленный на рассмотрение законопроект не является актуальным и необходимым, – общий вывод, к которому пришли члены Общественной палаты Самарской области, принявшие участие в общественной экспертизе документа.

Заключение, содержащее аргументированную позицию самарских общественников, направлено в Общественную палату России, передает op63.ru.

 

Фото из открытых источников

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Комментарии

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10 октября 2012 года. Отчётная встреча Главы города Самара. Фото
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
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26 октября 2012  12:21
В Самаре отметили День призывника
В Самаре отметили День призывника
 На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов.Культура
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30 октября 2012  17:14
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
В парке Гагарина установили памятник жертвам политических репрессий
  Не смотря на проливной  дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
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31 октября 2012  17:56
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Глава Самары Дмитрий Азаров проверил работы по благоустройству двора в Октябрьском районе
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
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На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
9 декабря 2020  13:38 
На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро
Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Благоустройство региона
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Смертность не снижается: за сутки в Самарской области от коронавируса снова умерли восемь человек
9 декабря 2020  12:54 
Смертность не снижается: за сутки в Самарской области от коронавируса снова умерли восемь человек
За сутки на 9 декабря выявлены 281 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
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Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
9 декабря 2020  11:57 
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем Героев Отечества
Вся тысячелетняя история России – это история ратных и трудовых подвигов наших соотечественников, их самоотверженного служения Родине. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Председатель Совета Директоров банка «Солидарность» войдет в состав Совета Директоров ФК
8 декабря 2020  18:29 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию.
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Аракелова и Банк за существующее взаимодействие и высказался за его активизацию. Спорт в регионе
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Акценты
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии.
9 декабря 2020  14:29 
Губернатор Самарской области приглашает россиян к участию в проекте « Мастера гостеприимства »
Одним из условий второго сезона конкурса является решение конкурсантами не игровых, а реально региональных кейсов развития туристической индустрии. Социум
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Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
9 декабря 2020  09:57 
Виктор Кудряшов: Карта жителя Самарской области будет удобна пользователям и партнерам
Начало массового выпуска карты запланирован на конец апреля - начало  мая 2021 года. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях».
8 декабря 2020  21:28 
Дмитрий Азаров: «Депутатский корпус – это нервная система единого организма государственно-политического устройства»
Дмитрий Азаров принял участие в дискуссии «Социально ориентированный бюджет как элемент стратегии регионального развития в новых условиях». Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
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Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
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Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
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Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
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3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
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2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
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