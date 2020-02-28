Член–корреспондент РАН Геннадий Аншаков высоко оценил работы воспитанников самарского технопарка «Кванториум-63»

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На сегодняшний день на двух площадках «Кванториум – 63 регион» (Самара, Тольятти) занимаются 2000 ребят. В прошлом году в рамках региональной составляющей национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в губернии создано 19 детских мини-технопарков, что позволило познакомить с техническим творчеством по системе «Кванториума» детей, проживающих в отдаленных от городов районах. Кроме этого, до 2022 года в Самарской области будут открыты два детских технопарка «Кванториум» (Новокуйбышевск, Сызрань) и закуплены 2 мобильных «Кванториума».Во время встречи с Геннадием Аншаковым кванторианцев интересовало решительно всё: от создания космических аппаратов в цехах РКЦ «Прогресс» до личных впечатлений Геннадия Петровича от запусков ракет с космодромов.Инженер-конструктор Аншаков в 60-х годах работал на запусках носителей в составе группы баллистиков. На личном счету Геннадия Петровича несколько десятков космических стартов. «Для чего нужна группа баллистиков? Вывод аппарата на орбиту рассчитывается очень точно, в том числе и с учётом вращения Земли. Если запуск по какой-то причине задерживался, нам приходилось оперативно делать перерасчёт траектории и вносить изменения в системы управления кораблём. Наш окопчик располагался в 800 метрах от стартовой площадки. Это близко. Во время старта, кажется, что ракета летит прямо на тебя», - поделился воспоминаниями член-корреспондент РАН.«А правда ли, что все запуски в нашей стране происходят на носителях Р-7, созданных ещё Королёвым и в нашей стране ничего нового с тех пор так и не создано?», - поинтересовались ребята. «Внешне современные «Союзы» имеют те же элементы, что и «семёрка». Но «начинка» в них принципиально иная, - развенчивает очередной миф профессор Аншаков, - В начале 80-х годов мы первыми перешли на цифровое управление носителями и аппаратами. С аналоговым управлением ракета выходит на орбиту с погрешностью в 22 секунды, с цифровым – менее 2-х секунд».Встреча продолжалась более часа. В завершении Геннадий Петрович оставил кванторианцам напутствие: «Продолжайте дерзать, не бойтесь неудач, труд и упорство, опирающиеся на знания, уверен позволят вам занять достойное место в жизни и испытать радость и удовлетворение от ваших дел.Только вперёд! Бороться и искать, найти и не сдаваться».Также воспитанники «Кванториум-63» познакомили члена – корреспондента Российской академии наук со своими разработками и провели экскурсию по детскому технопарку. Г.П. Аншаков, отметил, что о некоторых проектах ребят уже наслышан, а условия созданные в «Кванториуме» бесспорно способствуют развитию инженерного мышления у подрастающего поколения, передает пресс-служба облправительства.Фото: пресс-служба облправительства