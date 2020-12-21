Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал в ИК-15 коньки

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Благотворительная акция по передаче спортивного инвентаря в исправительное учреждение для осужденных-женщин состоялось в преддверии новогодних праздников.

Благодаря подарку от члена Общественного совета при УФСИН Максима Максимова, а это несколько десятков пар коньков, в колонии появится не только каток, но и, возможно, сформирована женская хоккейная команда.

Сам же Максим Максимов несколько лет работает в Общественном совете УИС региона и вносит заметный вклад в воспитательную работу с сотрудниками, членами их семей и осужденными.

Так, в прошлом году он организовал катание на коньках для детей сотрудников и несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Кроме того, регулярно оказывает помощь в издании газеты Общественного совета при УФСИН «Тюрьма и воля». Издание ежегодно принимает участие в фестивале «Пресса» и удостаивается звания лауреата. А на базе исправительной колонии №6 открыл совместное производство по изготовлению керамзитобетонных блоков.

Сейчас Максим Максимов планирует продолжение благотворительных акций в исправительных учреждениях, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области