Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал самарским ребятам детскую горку

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Максим Максимов вошел в состав Общественного совета при УИС региона в 2018 году. Он ведет активную работу по организации культурного досуга сотрудников и осужденных.В рамках проекта «Десятилетие детства» с его помощью организовано посещение катка на площади Куйбышева для подростков, состоящих на учете в нескольких филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Также во время товарищеского хоккейного матча между командой осужденных ИК-6 и городской командой «Чайка» Максим Максимов подарил осужденным свыше 60 пар мужских коньков, а затем передал в уголовно-исполнительную инспекцию более 30 пар женских.По мнению самого члена Общественного совета, такая деятельность способствует формированию у сотрудников, членов их семей и осужденных ценностного отношения к здоровому образу жизни, улучшает воспитательную работу, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.