Член Общественного совета при УФСИН СО Максим Максимов передал самарским ребятам детскую горку
23 декабря 2019 15:07
38
Максим Максимов вошел в состав Общественного совета при УИС региона в 2018 году. Он ведет активную работу по организации культурного досуга сотрудников и осужденных.
В рамках проекта «Десятилетие детства» с его помощью организовано посещение катка на площади Куйбышева для подростков, состоящих на учете в нескольких филиалах уголовно-исполнительной инспекции. Также во время товарищеского хоккейного матча между командой осужденных ИК-6 и городской командой «Чайка» Максим Максимов подарил осужденным свыше 60 пар мужских коньков, а затем передал в уголовно-исполнительную инспекцию более 30 пар женских.
По мнению самого члена Общественного совета, такая деятельность способствует формированию у сотрудников, членов их семей и осужденных ценностного отношения к здоровому образу жизни, улучшает воспитательную работу, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2019 15:07
Ее установят на набережной реки Волга. Горка изготовлена в ИК-6. Социум
36
23 декабря 2019 14:57
В связи с проведением на площади Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2019-2020» в период с 13:00 31 декабря до 06:00 1 января 2020 года. Социум
48
23 декабря 2019 14:50
Поручено жестко контролировать санитарное состояние мест торговли хвойными деревьями и ликвидировать несанкционированные. Социум
59
Здравоохранение
22 декабря 2019 12:17
В среднем человек нуждается в 2,5 литрах воды в сутки. Здравоохранение
339
21 декабря 2019 18:35
Открытый в Самаре центр стал первым в регионе, а всего до 2024 года их будет открыто 12. Здравоохранение
713
20 декабря 2019 19:31
Подписано трехстороннее соглашение между СамГМУ, Национальным институтом качества Росздравнадзора и министерством здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
555
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
224
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14988
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14837
Туризм
23 декабря 2019 09:53
Наиболее чувствителен к подорожанию сегмент эконом-отдыха. Туризм
143
20 декабря 2019 13:22
Он расположился в ТРК «Московский». Туризм
751
20 декабря 2019 12:20
Каждый человек, собираясь в отпуск, хочет провести его интересно и увлекательно. И речные круизы предпочитают многие. Это невероятное ощущения/, яркие и... Туризм
57
Образование
20 декабря 2019 17:53
Несмотря на то, что вуз разменял первую сотню, он по-прежнему остается востребованным и находится «на гребне инновационной волны». Образование
549
19 декабря 2019 14:33
Из-за нового федерального закона, дающего братьям и сестрам преимущество при зачислении в первый класс школ, где уже учатся старшие дети той же семьи. Образование
385
19 декабря 2019 12:21
В начале 2020 года Эллеонора Куруленко должна покинуть пост ректора. Образование
317
Культура
23 декабря 2019 14:41
Вы увидите музыкальный спектакль с персонажами любимых сказок Ганса Христиана Андерсена. Культура
50
23 декабря 2019 14:02
За его плечами 7 томов произведений. Культура
78
23 декабря 2019 13:52
Фестиваль объединяет лучшие исполнительские силы. Культура
82
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
183
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15556
Мода
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
81
28 ноября 2019 22:12Услуги по индивидуальному пошиву одежды
Сегодня в продаже имеется огромное количество вещей, но даже на фоне этого услуги ателье не утрачивают своей актуальности. Мода
120
22 ноября 2019 19:01Трикотаж – виды и особенности
Трикотаж – это вязанная ткань, которая изготавливается из одного либо нескольких видов нитей. Есть несколько видов трикотажной ткани, они отличаются по... Мода
271
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
409
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
559
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
372
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1122
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
785
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
720
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
444
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
656
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
784
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1037
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2171
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2681
Мероприятия