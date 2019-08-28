Читателей и гостей СОУНБ приглашают отправиться в интерактивное литературное путешествие по Шри-Ланке

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«Путешественников» ждут национальные музыка и танцы, стихи Ваттаве Хими, Тотагамуве Шри Рахулы Хими и других ланкийских поэтов. Читатели и гости библиотеки услышат песни на стихи Сикеема Махинды, а также народную песню «Наразееха Гата». А танец «Ударата» исполнят, как и полагается, в национальном свадебном костюме.На вечере, посвященном ланкийскому искусству, выступят студентки Самарского университета из Шри-Ланки: Киримамуни Супуни Кавеендя, Харанкахаве Араччиге Тисуни Румеша, Белгодагедара Анджали Виндя Самарасингхе.Ланкийцы и сотрудники Центра поддержки и развития чтения СОУНБ расскажут о культуре и литературе Шри-Ланки. Гостям и читателям библиотеки будут представлены произведения на сингальском (официальный язык Шри-Ланки) и их переводы на русский.Завершит литературное путешествие небольшой мастер-класс по сингальской письменности.Вход на мероприятие свободный, передает пресс-служба СОУНБ.