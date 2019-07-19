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Новости /  Общество /  Социум  

Число социально значимых объектов Самарской области, подключенных к Интернету, увеличится

19 июля 2019 16:10
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Подключение социально значимых объектов в Самарской области проводится в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика».
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ объявило о проведении конкурсов на подключение к сети Интернет социально значимых объектов в 9 регионах России, в число которых вошла и Самарская область.

Первые конкурсы в 14 регионах страны стартовали еще в начале июня 2019 года и привели к значительному снижению цен на подключение к сети Интернет – в среднем на 53,6%.

Подключение социально значимых объектов в Самарской области проводится в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». По итогам реализации региональной составляющей данного проекта значительно повысится доступность современных телекоммуникационных услуг для населения.

«Данная программа позволит высокоскоростному интернету прийти во многие удаленные и труднодоступные села, причем не только в школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части военкоматы и другие СЗО, но и дома жителей», — подчеркнул Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области.

Согласно конкурсной документации победитель аукциона обязан подключить к узлу связи всех желающих. При этом оператор должен не только проложить кабель, но и оказывать услуги по передаче данных, поскольку интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов. Есть также и обязательные технические требования: при прокладке ВОЛС и установке телекоммуникационного оборудования должны использоваться кабель и оборудование российского производства.

В период с 2019 по 2021 гг. на территории Самарской области в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» к сети Интернет будет подключено 1133 социально-значимых объекта: из них 291 школа, 490 фельдшерско-акушерские пунктов, 67 подразделений МЧС, 11 подразделений центральной избирательной комиссии и т.д.

Во всех 85 субъектах Российской Федерации аукционы завершатся до конца июля 2019 года, передает пресс-служба облправительства. 
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