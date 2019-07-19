Число социально значимых объектов Самарской области, подключенных к Интернету, увеличится

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Первые конкурсы в 14 регионах страны стартовали еще в начале июня 2019 года и привели к значительному снижению цен на подключение к сети Интернет – в среднем на 53,6%.Подключение социально значимых объектов в Самарской области проводится в соответствии с федеральным проектом «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». По итогам реализации региональной составляющей данного проекта значительно повысится доступность современных телекоммуникационных услуг для населения.«Данная программа позволит высокоскоростному интернету прийти во многие удаленные и труднодоступные села, причем не только в школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы госвласти и местного самоуправления, военкоматы, избирательные комиссии, пункты полиции, пожарные части военкоматы и другие СЗО, но и дома жителей», — подчеркнул Станислав Казарин, врио заместителя председателя Правительства Самарской области — руководителя департамента информационных технологий и связи в Самарской области.Согласно конкурсной документации победитель аукциона обязан подключить к узлу связи всех желающих. При этом оператор должен не только проложить кабель, но и оказывать услуги по передаче данных, поскольку интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов. Есть также и обязательные технические требования: при прокладке ВОЛС и установке телекоммуникационного оборудования должны использоваться кабель и оборудование российского производства.В период с 2019 по 2021 гг. на территории Самарской области в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» к сети Интернет будет подключено 1133 социально-значимых объекта: из них 291 школа, 490 фельдшерско-акушерские пунктов, 67 подразделений МЧС, 11 подразделений центральной избирательной комиссии и т.д.Во всех 85 субъектах Российской Федерации аукционы завершатся до конца июля 2019 года, передает пресс-служба облправительства.