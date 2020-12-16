Число мигрантов в России снизилось почти вдвое за 2020 год

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К концу 2020 года количество мигрантов в России снизилось практически в два раза и насчитывает около шести миллионов человек, передает Лайф. Об этом сообщили в МВД РФ. По данным ведомства, в предыдущие годы в стране находилось от девяти до одиннадцати миллионов иностранных граждан.

— В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет примерно шесть миллионов человек (6,3 миллиона), — приводит текст сообщения РИА Новости.

Кроме того, в МВД рассказали, что разрешение на временное проживание или вид на жительство есть у почти миллиона человек.

Ранее сообщалось, что отток мигрантов из-за пандемии коронавируса вызвал снижение числа дворников в Москве.

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук / Лайф