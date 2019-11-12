Чиновники проверили ход строительства Ледового Дворца спорта в Самаре

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В мероприятии также приняли участие представители общественного совета при министерстве строительства Самарской области.Генподрядчиком работ первого этапа является компания «Волгатрансстрой-9». Работы на объекте планируют закончить в первой половине 2021 года. Сейчас спортивный объект готов на 24%. Площадь нового Дворца спорта будет свыше 28 тысяч квадратных метров, что в 2 раза превышает прежнюю. Количество зрительских мест увеличено до 5000. Помимо главной арены, здесь разместят специальные ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический зал и универсальный спортзал, 4 конференц-зала общей вместимостью 800 мест.Как рассказал генеральный директор «Волгатрансстроя-9» Андрей Костенко, компания в настоящий момент закончила обустройство фундамента и монолитных конструкций на уровне двух этажей. «Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, отставаний нет. Ежедневно на объекте работает до 200 человек», — отметил он.Заместитель председателя общественной палаты Самарской области, председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике, вопросам развития гражданского общества и благотворительности Павел Покровский рассказал о том, как общественники контролируют стройку в центре города. «Мы здесь не в первый раз. Находимся на постоянной связи с жителями близлежащих домов. Жалоб на строителей не поступало», — заявил он.