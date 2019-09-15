Чиновника Октябрьской райадминистрации подвел под статью бизнесмен Бабаев
15 сентября 2019 20:27
5
Уголовное дело в отношении 36-летнего замначальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александра Фролова было возбуждено 4 сентября 2019 года, передает «СО» ОНЛАЙН. Практически сразу прошли обыски и выемки в рабочем кабинете г-на Фролова — сейчас он обвиняется в получении взятки. Согласно фабуле его уголовного дела, в период с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года чиновник якобы ежемесячно получал через посредника — 49-летнего Игоря Фролова — денежные взносы от бизнесмена Бабаева Т.А.
Общая сумма полученного им незаконного денежного вознаграждения — 300 тыс. руб. За эти деньги Фролов должен был не замечать административные нарушения в деятельности Бабаева в сфере оказания услуг и торговли.
Каким именно видом бизнеса занимается г-н Бабаев — не уточняется, видимо, речь идет об уличной торговле.
Идентифицировать взяткодателя пока сложно: в Октябрьском районе Самары имели регистрацию два ИП Бабаев Т.А. ИП Тариель Бабаев прекратил деятельность в 2013 году, ИП Тарлан Бабаев со специализацией «Розничная торговля» свернул работу в августе 2018 года.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 сентября 2019 18:11
Приятным сюрпризом для гостей гастрономического фестиваля стали бесплатные арбузы, которые раздавали всем, кто на празднике приобрёл продукцию... Социум
125
15 сентября 2019 17:20
"Врач был уволен в субботу, степень его опьянения установят эксперты". Социум
97
15 сентября 2019 13:02
Правоприемником КТПС стало ООО «Нова». Сегодня компания является одной из крупнейших в России. Социум
151
Здравоохранение
15 сентября 2019 10:03
Они могут вызывать синдром хронической усталости, облысение, сыпь на коже. Здравоохранение
230
13 сентября 2019 22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике. Здравоохранение
5830
13 сентября 2019 18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения. Здравоохранение
315
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14391
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14326
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14398
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
224
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
283
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
353
Образование
14 сентября 2019 14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось. Образование
347
14 сентября 2019 12:27Как создать слайд-шоу при помощи приложения Фотошоу PRO
Многие считают, что слайд-шоу, как подарок довольно примитивный и не интересный, а на его создание уйдет не более часа. Образование
34
14 сентября 2019 12:25Обработка фотографии
Листая социальные сети, в особенности Инстаграм мы порой поражаемся красоте фотографий, но очень часто в силу вступает не умение фотографа уловить всю... Образование
41
Культура
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
583
12 сентября 2019 19:34
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов. Культура
305
12 сентября 2019 16:42
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Культура
299
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15086
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
78
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
100
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
96
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
451
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
284
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
793
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
331
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
596
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
450
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
583
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
691
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
921
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1098
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
539
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2333
Мероприятия