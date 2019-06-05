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Четвёртый фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет 8-9 июня на «старой набережной» Самары

5 июня 2019 16:37
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Полная программа фестиваля
Четвёртый фестиваль набережных «ВолгаФест» пройдет 8-9 июня на «старой набережной» Самары (1-й очереди набережной р. Волги в границах от ул. Венцека до ул. Вилоновской) при поддержке Правительства Самарской области. В этом году тема фестиваля – «Игра». В программе «ВолгаФеста» запланирован ряд событий, посвящённых Году театра в России.

Автором арт-объектов фестиваля станет московская театральная художница, обладательница «Золотой маски» Ксения Перетрухина. А композитор (также отмеченный этой самой престижной отечественной премией в области театра) Александр Маноцков специально для самарской набережной напишет и поставит оперу. В ней будут задействованы несколько сотен музыкантов из Самарской области. Кроме того, свои спектакли, мастер-классы, открытые репетиции и другие активности для взрослых и детей на набережной организуют ведущие театры региона. Одно из ключевых театральных выступлений - спектакль театра АХЕ из Санкт-Петербурга, который пройдёт прямо у кромки воды на пляже.

Архитектурной и художественной доминантой фестиваля станет проект художников Ильи и Эмилии Кабаковых «Корабль толерантности». 18-метровое деревянное судно с парусами, разрисованными самарскими школьниками, будет установлено на Некрасовском спуске. Создание «Корабля» - первый проект, реализуемый в Самаре Третьяковской галереей в преддверии открытия её филиала в городе, запланированного на 2022 год. Произведение Кабаковых будет создано также при поддержке галереи «Виктория» и ПАО «Новатэк».

Традиционно в рамках «ВолгаФеста» состоятся выступления музыкальных групп и лекции. Одним из ключевых лекторов станет историк моды Александр Васильев, а на музыкальных площадках выступит несколько десятков музыкальных коллективов из России, Германии и Эстонии. Среди них - пианист и композитор-минималист Кирилл Рихтер, группа On-The-Go со специальным сетом с симфоническим оркестром, а также группы “Пасош” и немцы Juno 17.

Полная программа фестиваля доступна по ссылке, передает пресс-служба облправительства.
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