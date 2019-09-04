Череду музыкальных концертов ко Дню города 6 сентября откроет фестиваль «Самара open jazz»

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Четырехчасовая концертная программа «Самара open jazz» продолжает добрые традиции самарских музыкальных праздников - джазовых open air, заложенные еще в 2013 году. Одним из инициаторов проведения концертных программ под открытым небом был Дмитрий Азаров, возглавлявший в то время Самару. Эти программы с большим успехом проходят в рамках празднования Дня города Самары.Джаз в Самаре давно пользуется любовью поклонников музыкального искусства. Этот музыкальный жанр имеет здесь солидную историю, а сам город давно считается джазовым. В шестидесятые годы в Куйбышеве был создан третий в Советском Союзе после Ленинградского (1958) и Московского (1960) джаз-клуб, так что Самара вошла и в историю развития всего российского джаза.«Джаз в День города уже стал традицией, первый фестиваль мы провели в Самаре в 2013 году. Джаз - это музыка талантливых исполнителей для талантливых слушателей. Кстати, в 60-ые годы Куйбышев был центром джаза в стране после Москвы и Ленинграда. Так что любовь самарцев к этому музыкальному стилю не случайна», - отмечает Игорь Вощинин, историк джаза.Стоит отметить, что по количеству джазовых концертов и фестивалей на свежем воздухе в этом году бьёт рекорды. Жители и гости Самары с удовольствием посещали выступления джазовых коллективов на набережной, в городских парках в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».«В течение всего этого лета в Самаре проходили концерты в рамках фестиваля «Движение», общественного проекта «Культурное сердце России». Славные традиции, заложенные клубом «ГМК62» будут продолжаться, мы в этом уверены», - говорит Денис Рыбаков, председатель детско-молодёжной общественной организации «Клуб Движение».В эту пятницу 6 сентября поклонников джазовой музыки ждет творческий подарок.«Традиция проведения таких джазовых фестивалей была заложена губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым. Мы подготовили для самарцев и гостей города самый масштабный джазовый концерт под открытым небом. Я всех приглашаю в пятницу на замечательную площадку в обновленный Амфитеатр посмотреть на фейерверк джазовой музыки», - говорит Игорь Гейдман, директор концертного оркестра «Лаборатория музыки».Амфитеатр на склоне площади Славы после реконструкции стал настоящим концертным залом под открытым небом. В рамках фестиваля там выступят замечательные самарские и российские джазовые музыканты – джаз-квартет Григория Файна, филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан под управлением Сергея Васильева (кстати, Сергей последние несколько лет работал в Самаре и только недавно принял предложение возглавить республиканский джаз-оркестр в Казани). Вместе с оркестром Сергея Васильева выступит одна из лучших джазовых певиц страны Мариам Мерабова – участница проекта «Голос» на Первом канале, обладательница великолепного меццо-сопрано.Столичное трио «ЛРК» - а это аббревиатура фамилий музыкантов Евгения Лебедева, Антона Ревнюка и Игната Кравцова – уже не один год входит в когорту ведущих музыкантов России. Участник трио контрабасист Антон Ревнюк – наш земляк, работавший в джазовых коллективах Тольятти и Самары, а сегодня – один из самых авторитетных басистов Москвы.Завершит программу выступление легендарного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема, руководит которым народный артист России Борис Фрумкин. Это оркестр-долгожитель, который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса по периоду своего существования.Ведущие концерта – Игорь Вощинин – известный историк джаза, и его молодой коллега Антон Самохвалов.