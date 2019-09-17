Бывший командир спецназа стал мастером маникюра. Записываемся на ноготочки!

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По словам мужчины, его отец хотел быть лётчиком, но своей цели добиться не смог. В результате всё детство Дмитрия прошло на фоне рассказов о несбывшейся мечте отца. Это не прошло бесследно — Братчиков окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и отправился служить в Чечню.После окончания войны Дмитрий перевёлся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа. В 2010 году он решил оставить военную профессию и стал заниматься маркетингом. Но в итоге нашёл себя совсем в другом деле.— Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины. С виду всё казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский. Конечно, несравнимый с работой в шахте. Но всё же сил нужно много — попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях, — рассказал Дмитрий.На обучающих курсах он был единственным мужчиной. Это была такая редкость, что в дипломе Дмитрия по ошибке написали "маникюрша и педикюрша второго разряда". В первое время работы в салоне клиенты с опаской относились к новому мастеру, но теперь от них нет отбоя.