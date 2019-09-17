Бывший командир спецназа стал мастером маникюра. Записываемся на ноготочки!
17 сентября 2019 14:49
5
По словам мужчины, его отец хотел быть лётчиком, но своей цели добиться не смог. В результате всё детство Дмитрия прошло на фоне рассказов о несбывшейся мечте отца. Это не прошло бесследно — Братчиков окончил военное общевойсковое училище в Новосибирске и отправился служить в Чечню.
После окончания войны Дмитрий перевёлся в Краснодарский край, где командовал группой спецназа. В 2010 году он решил оставить военную профессию и стал заниматься маркетингом. Но в итоге нашёл себя совсем в другом деле.
— Мне хотелось перебороть свою гордыню и попробовать то, чем занимаются женщины. С виду всё казалось так просто, но хочу сказать, работа мастера маникюра — труд адский. Конечно, несравнимый с работой в шахте. Но всё же сил нужно много — попробуйте часами сидеть и корпеть над педикюром! Особенно когда рисуешь на ногтях, — рассказал Дмитрий.
На обучающих курсах он был единственным мужчиной. Это была такая редкость, что в дипломе Дмитрия по ошибке написали "маникюрша и педикюрша второго разряда". В первое время работы в салоне клиенты с опаской относились к новому мастеру, но теперь от них нет отбоя.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 сентября 2019 14:11
В ходе акции «Должник на воде» судебные приставы проверили на задолженности 584 гражданина – водителей и пассажиров маломерных судов. Социум
51
17 сентября 2019 13:39
Теперь главный архитектор региона Анатолий Баранников будет решать вопросы, в которых может прослеживаться "конфликт интересов". Социум
87
17 сентября 2019 13:19
Для соискателей все услуги бесплатные. Социум
82
Здравоохранение
17 сентября 2019 14:41
Вакцина уже поступила в лечебные учреждения губернии, где работают 320 прививочных кабинетов и созданы 990 прививочных бригад. Здравоохранение
29
17 сентября 2019 10:04
Визит на станцию переливания крови не был приурочен к какой-либо специальной дате. Здравоохранение
143
17 сентября 2019 09:09
В это время лучше находиться дома. Здравоохранение
164
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14404
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14339
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14405
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
263
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
286
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
360
Образование
16 сентября 2019 15:11
Упор в сотрудничестве с одним из самых уважаемых и авторитетных научно-образовательных заведений страны будет сделан на развитие научно-проектных групп,... Образование
504
16 сентября 2019 11:53
Студенты поделятся своим опытом, расскажут о преимуществах участия в научной деятельности. Образование
262
14 сентября 2019 14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось. Образование
659
Культура
17 сентября 2019 14:28
Президент пожелал Меньшову и его семье здоровья и благополучия. Культура
39
17 сентября 2019 14:15
В этом году свои заявки прислали более 300 авторов. 52 работы номинированы. Культура
54
17 сентября 2019 10:35
16 сентября в столице региона начал свою работу ХII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль Земли». Культура
123
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15091
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
91
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
103
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
100
Видео
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
138
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
495
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
311
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
798
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
343
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
614
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
910
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
704
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
940
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1119
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
550
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2361
Мероприятия