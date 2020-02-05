Бузова сообщила, что Жан-Поль Готье создаст костюмы для ее нового шоу
5 февраля 2020 23:42
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Кутюрье приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, которое пройдет 6 февраля в Московском дворце молодежи. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" он рассказал, что ему интересно было бы поработать с Ольгой Бузовой.
"Сегодня для меня состоялось долгожданное событие – встреча с гуру мировой моды Жан-Поль Готье. Проговорили больше часа обо всем. Как же было приятно слышать признания в любви от такого гения. Но самое главное мы договорились с месье Готье о том, что он станет дизайнером костюмов для моего нового шоу... Я стала первым российским артистом, с которым месье Готье будет работать и создавать образы", - написала Бузова в своем Instagram.
Фото: соцсети
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