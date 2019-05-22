Буккроссинг в Струковскому саду пользуется популярностью у горожан

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1,5 тысячи экземпляров книг от Общественной палаты Самарской области переданы в дар Струковскому саду.Шкаф для обмена книгами здесь стал полноценной библиотекой.За 2018-ый год сюда передано более 5 тысяч книг, они находят читателей."Большой популярностью у самарцев пользуется детская литература и книги по защите прав граждан, например в сфере ЖКХ и трудовых отношений", - говорит Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, передает пресс-служба горадминистрации.