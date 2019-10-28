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Новости /  Общество /  Социум  

Будущие журналисты и заслуженный артист РФ обсудили спектакли финалистов фестиваля «Театральное Приволжье»

28 октября 2019 14:20
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Разговор получился глубоким и интересным.
25 октября в пресс-центре школы ЖК «Южный город» состоялась встреча за круглым столом, в которой приняли участие юные корреспонденты самарского детско-юношеского пресс-центра «ЮНКОР» и заслуженный артист РФ Владимир Гальченко.

Участники встречи обсудили спектакли самодеятельных театральных коллективов – финалистов окружного этапа масштабного фестиваля Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье».

Как отметил Владимир Гальченко, открывая встречу, «Театр в России – явление уникальное. Только в нашей стране все театры получают поддержку государства. Русский театр находится под защитой ЮНЕСКО. Не случайно именно в России зародилась знаменитая на весь мир школа драматического искусства – школа Станиславского. Наш театр — наш флажок, наша особенность, наш бренд, которым мы гордимся. И Год театра в России, объявленный Президентом РФ В.В. Путиным, – еще одна возможность это осознать и напомнить об этом».

Разговор получился глубоким и интересным. Вместе с наставником ребята искали ответы на вопросы: «Зачем человек приходит в театр?» «С помощью каких художественных средств актеры передают зрителям идеи и эмоции автора, как заставляют сопереживать персонажам?», «Какой должна быть журналистская рецензия на спектакль?».

Вместе с заслуженным артистом Российской Федерации ребята пришли к выводу, что у профессий журналиста и актера много общего – это возможность ставить и разрешать острые вопросы современности, обращаться к общественному мнению и участвовать в его формирвоании, размышлять о взаимоотношениях человека и мира.

Накануне встречи ребята из молодежной студии «Юнкор» посмотрели все спектакли участников проекта «Театральное Приволжье» регионов ПФО.

Ученик седьмого класса самарской школы № 176 Никита Кудашев выбрал спектакль «Тимур и его команда». Он отметил, что юным актерам, ровесникам самого Никиты, удалось передать особенности личностей персонажей. И хотя симпатии Никиты однозначно были на стороне Тимура и положительных героев, сочувствие вызывал и отрицательный персонаж, хулиган Квакин. Режиссер и занятые в постановке артисты так раскрыли его характер, что зритель невольно искал ответы на вопросы: «Что стало причиной такого поведения мальчишки? Можно ли изменить ситуацию?».

Много размышлений вызвала постановка «Зима» по пьесе Евгения Гришковца молодежного театра из Республики Мордовия, – о том, как по-разному ведут себя люди в экстремальной ситуации. А спектакль «Больно молчать», представленный юными артистами из Удмуртской Республики, поразил ребят актуальностью и остротой темы – постановка посвящена вопросам взросления и конфликтов среди подростков.

В завершение ребята призвали ровесников посмотреть спектакли проекта на сайте театральноеприволжье.рф и отдать свой голос за понравившуюся постановку в день голосования, который будет объявлен позднее.

Справочно: Проект «Театральное Приволжье» реализуется в Год театра в России в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.А. Комарова.

Старт проекту был дан апреле 2019 года. Фестиваль проходит в два этапа – региональный и окружной. В конкурсной программе приняло участие около 500 школьных и студенческих коллективов. Всего в проекте задействовано более 120 000 человек.

В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры, 2-й актерский курс) и «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств № 6, г.о. Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»).

Выбор победителя окружного этапа конкурса будет проходить путем всенародного голосования в ноябре 2019 года. Голосовать зрители смогут только за спектакли другого региона Приволжского федерального округа, передает пресс-служба облправительства.
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