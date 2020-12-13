"Будет трое нас". Шнуров снова станет отцом

57

Музыкант Сергей Шнуров станет отцом в третий раз, передает Лайф.

О беременности своей супруги Ольги Абрамовой артист в стихотворной форме рассказал своим подписчикам в "Инстаграме":

<...>

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой.

Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году. Свадьбу сыграли вскоре после развода музыканта с третьей женой Матильдой.