Британская газета включила Путина в число знаковых фигур десятилетия

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Среди лидеров стран FT также выделило президента США Дональда Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента Турции Реджепа Эрдогана, немецкого канцлера Ангелу Меркель, председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Кроме того, в список был включён бывший президент США Барак Обама.Стоит отметить попадание в число знаковых фигур экс-сотрудника американских спецслужба Эдварда Сноудена, лидера массовых протестов в Гонконге Джошуа Вонга, лауреата Нобелевской премии Малалу Юсуфзай и торговца фруктами Мохаммеда Буазизи, самоубийство которого в 2011 году послужило началу "арабской весны".Кроме того, в список были включены глава Apple Тим Кук, основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla Илон Маск, руководитель Netflix Рид Хастингс, один из основателей Uber Трэвис Каланик и основатель Alibaba Джек Ма.Фото: ТАСС / Михаил Метцель/life.ru