Бразильский журналист удивился русской кухне

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Так, например, известный во всем мире "русский салат" в России называется оливье. Также он отметил необычный вариант приготовления бефстроганова: без томатов и риса.Мясо с грибами, как отмечается в статье, тушат в сметане. Ее часто используют в соусе для блюд, например для пельменей, которые также могут подаваться с бульоном. Журналист сравнил их с итальянскими каппеллетти.Среди других национальных блюд России издание отметило блины, которые в статье сравниваются с французскими крепами. Их можно есть как с соленой, так и сладкой начинкой, либо без нее."Главное правило одно: это блюдо нужно есть руками", — утверждает журналист.Среди десертов особенно выделяется медовик, говорится в материале. В его состав входит сметана, которая, как считает издание, помогает сбалансировать сладость крема и меда.Из типичных напитков автор статьи отметил газировку— советскую разновидность напитка на основе сиропов и газированной воды.