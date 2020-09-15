Боярский потерял сознание во время медосмотра

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Актеру Михаилу Боярскому стало плохо во время осмотра перед вакцинацией от гриппа, передает РИА Новости. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Как рассказала главврач больницы, артист потерял сознание во время пальпации лимфоузлов на шее. Предположительно, у него поднялось давление. На опубликованных кадрах видно, что во время осмотра Боярский повалился на врача и ударился головой.

По словам медика, сейчас здоровью актера ничего не угрожает. После инцидента ему измерили давление и сделали прививку.