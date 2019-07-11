Ботанический сад продлил время работы для посетителей

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Напомним, что в июне сад был открыт для жителей и гостей города в тестовом режиме. До этого времени на протяжении почти двух лет вход на территорию научного-исследовательского подразделения был ограничен. Это была вынужденная мера, обусловленная серьезным износом рекреационной инфраструктуры Ботанического сада, сформированной еще в начале 70-х годов прошлого века. Объекты благоустройства изначально не были рассчитаны на активное взаимодействие с посетителями и со временем перестали справляться с основной задачей — компенсировать влияние людей на уникальные растения. Ограничение доступа посетителей позволило провести значительные работы по благоустройству территории Ботанического сада.«Мы видим как люди с удовольствием гуляют по обновленному Ботаническом саду, дышат свежим воздухом, общаются. Мы очень рады, что они открывают подлинную красоту мира живой природы. Мы надеемся, что это общение будет взаимно удобным и комфортным как для гостей, так и для обитателей сада - ценнейших коллекций растений, - отметил первый проректор-проректор по научно-исследовательской работе Самарского университета. - Вместе с тем, необходимо учитывать, что Ботанический сад является научным подразделением и имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Мы должны обеспечить соблюдение закона об ООПТ. За прошедшие три недели с момента открытия сада в тестовом режиме мы убедились, что антропогенная нагрузка на генофонд редких и ценных видов растений была вполне адекватна и допустима для сохранения состояния ООПТ. Учитывая этот факт, и конечно же, большой интерес к территории сада и его ценнейшим коллекциям жителей, принято решение об увеличении времени посещения научного подразделения».Действующий в настоящее время режим посещения Ботанического сада также является тестовым. По завершению летнего периода будут оценены последствия накопленной антропогенной нагрузки для Ботанического сада и принято решение о режиме его посещения в осенне-зимний период.В летние месяцы свободное посещение сада организовано с понедельника по пятницу с 10.00 до 19.00.По вторникам и четвергам, в 13.00, для посетителей будут организованы групповые экскурсии в дендрарий и оранжерею. Сбор на экскурсии проводится у здания администрации за 5-10 минут до начала экскурсии. Продолжительность экскурсий составляет около 1 часа. Стоимость посещения для участников групповых экскурсий составит 150 рублей, 100 рублей — для льготных категорий граждан.С понедельника по четверг с 13.00 до 15.30 возможно самостоятельное посещение оранжереи за дополнительную плату (длительность не более 30 минут, стоимость — 70 рублей с человека).Также Ботанический сад продолжит свою работу по проведению экскурсий для организованных групп от 10 до 30 человек с понедельника по пятницу по предварительной записи по телефону 222-92-41, передает пресс-служба Самарского университета.