Большинство россиян решили провести новогодние праздники дома

Решившиеся на путешествие жители страны отправятся в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань.
Об этом говорится в сообщении сервиса "Яндекс.Путешествия" по результатам проведенного опроса. В нем приняли участие 9,5 тыс. человек.
13% респондентов заявили, что никуда не поедут из-за риска заражения коронавирусом, 9% останавливают ограничительные меры в регионах. Еще 34% опрошенных заявили, что не планируют путешествие из-за отсутствия денег, а 29% привыкли проводить новогодние праздники дома.
У россиян, которые решились на зарубежную новогоднюю поездку, пользуются спросом Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты.
За 11 месяцев 2020 года Поволжский банк Сбербанка заключил 67,5 тысяч ипотечных договоров на сумму 106 млрд рублей. При этом по каждому третьему жилищному кредиту была подана заявка онлайн на DomClick.ru.
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