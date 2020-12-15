Большинство россиян решили провести новогодние праздники дома

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Решившиеся на путешествие жители страны отправятся в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Ялту и Казань.

Об этом говорится в сообщении сервиса "Яндекс.Путешествия" по результатам проведенного опроса. В нем приняли участие 9,5 тыс. человек.

13% респондентов заявили, что никуда не поедут из-за риска заражения коронавирусом, 9% останавливают ограничительные меры в регионах. Еще 34% опрошенных заявили, что не планируют путешествие из-за отсутствия денег, а 29% привыкли проводить новогодние праздники дома.

У россиян, которые решились на зарубежную новогоднюю поездку, пользуются спросом Турция, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты.