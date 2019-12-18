Большинство — подделка. "Росконтроль" назвал марки настоящего сливочного масла

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Специалисты проверили масло 72,5 и 82,5 процента жирности, закупленное в торговых точках Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из представленных брендов (как известных, так и не раскрученных) 23 попали в чёрный список. Прошли проверку образцы брендов "Вологодское из Вологды", "Радость вкуса", "Экомилк", Burenka Club, "Андронова лавка", "Умное решение", "Крестьянские узоры" и "крестьянское" масло — "Нежинская" и "Сударыня".— Как показали результаты экспертизы, больше всего купить подделку рискуют потребители, приобретающие бюджетную продукцию малоизвестных марок или вовсе без бренда и придуманного названия, — заявили эксперты.Согласно итогу проверки, подозрения у экспертов вызвали образцы компании "Лав продукт", "Сыробогатов" и "Брест-Литовск". Жирнокислотный состав этих образцов оказался не характерен для молочного жира, но растительные масла в них не обнаружены. А у масла брендов "Вологодское удолье", "Залесский фермер", "Масло из России", "Баба Валя" доля жирности, заявленная производителем, не совпала с реальной.Фото из открытых источников