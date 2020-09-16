Болельщики "Крыльев" снова соревновались в рыбной ловле

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В Кинельском районе Самарской области на пруду "БАМ" (п. Сырейка) состоялся 12 турнир по рыбной ловле среди болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов". 32 любителя футбола и рыбной ловли, около 40 килограмм выловленной рыбы и рекордный карп весом 6 кг 600 грамм – итоги традиционного ежегодного турнира.

Награждал победителей заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов", рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов. Стоит отметить, что впервые за время проведения турниров рыба породы карповых весом более 3 килограмм отпускалась обратно для сохранения популяции. Также впервые в турнире приняла участие женская команда.

Итоговое распределение призовых мест:

Общий улов (командный зачет)

1 место – Зудилов Денис, Хвастунов Николай (12 кг 070 гр)

2 место – Нестеренко Денис, Федотов Александр (5 кг 190 гр)

3 место – Рашевский Алексей, Павлов Евгений (4 кг 680 гр)

Самый большой улов (личный зачет)

1 место – Зудилов Денис (10 кг 180 гр)

2 место – Рашевский Алексей (4 кг 590 гр)

3 место – Нестеренко Денис (4 кг 160 гр)

Самая крупная рыба

1 место – Зудилов Денис – 6 кг 600 гр (карп)

2 место – Рашевский Алексей – 2 кг 760 гр (карп)

3 место – Терещенков Алексей – 660 гр (окунь)

Самый крупный карась

1 место – Субботкин Виктор (410 грамм)

2 место – Мещеряков Евгенийг (400 грамм)

3 место – Хвастунов Николай (370 грамм)

4 место – Корзунин Алексей (220 грамм)

5 место – Нестеренко Денис (210 грамм)

6 место – Конов Сергей (193 грамма)

ТРИАДА (в баллах)

1 место – Зудилов Денис 6,600

2 место – Рашевский Алексей 2,837

3 место – Терещенков Алексей 1,320

4 место – Конов Сергей 0,259

5 место – Мещеряков Евгений 0,242

6 место – Миронов Андрей 0,157

Благодарим за поддержку спонсоров и партнеров турнира: Клуб болельщиков ПФК "Крылья Советов", оптовую торговую компания "Стройгид", торговый центр "ДубраваМебель.РФ", рыболовные товары "Боспа", "Радио-Самара-Максимум" (104,3 FM в Самаре), "Агентство Праздничного Настроения Андрея Миронова", передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"