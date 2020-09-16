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Болельщики "Крыльев" снова соревновались в рыбной ловле

16 сентября 2020 15:46
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32 любителя футбола и рыбной ловли, около 40 килограмм выловленной рыбы и рекордный карп весом 6 кг 600 грамм – итоги традиционного ежегодного турнира.

В Кинельском районе Самарской области на пруду "БАМ" (п. Сырейка) состоялся 12 турнир по рыбной ловле среди болельщиков футбольного клуба "Крылья Советов". 32 любителя футбола и рыбной ловли, около 40 килограмм выловленной рыбы и рекордный карп весом 6 кг 600 грамм – итоги традиционного ежегодного турнира.

Награждал победителей заслуженный ветеран футбольного клуба "Крылья Советов", рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов. Стоит отметить, что впервые за время проведения турниров рыба породы карповых весом более 3 килограмм отпускалась обратно для сохранения популяции. Также впервые в турнире приняла участие женская команда.

Итоговое распределение призовых мест:

Общий улов (командный зачет)

1 место – Зудилов Денис, Хвастунов Николай (12 кг 070 гр)

2 место – Нестеренко Денис, Федотов Александр (5 кг 190 гр)

3 место – Рашевский Алексей, Павлов Евгений (4 кг 680 гр)

Самый большой улов (личный зачет)

1 место – Зудилов Денис (10 кг 180 гр)

2 место – Рашевский Алексей (4 кг 590 гр)

3 место – Нестеренко Денис (4 кг 160 гр)

Самая крупная рыба

1 место – Зудилов Денис – 6 кг 600 гр (карп)

2 место – Рашевский Алексей – 2 кг 760 гр (карп)

3 место – Терещенков Алексей – 660 гр (окунь)

Самый крупный карась

1 место – Субботкин Виктор (410 грамм)

2 место – Мещеряков Евгенийг (400 грамм)

3 место – Хвастунов Николай (370 грамм)

4 место – Корзунин Алексей (220 грамм)

5 место – Нестеренко Денис (210 грамм)

6 место – Конов Сергей (193 грамма)

ТРИАДА (в баллах)

1 место – Зудилов Денис 6,600

2 место – Рашевский Алексей 2,837

3 место – Терещенков Алексей 1,320

4 место – Конов Сергей 0,259

5 место – Мещеряков Евгений 0,242

6 место – Миронов Андрей 0,157

Благодарим за поддержку спонсоров и партнеров турнира: Клуб болельщиков ПФК "Крылья Советов", оптовую торговую компания "Стройгид", торговый центр "ДубраваМебель.РФ", рыболовные товары "Боспа", "Радио-Самара-Максимум" (104,3 FM в Самаре), "Агентство Праздничного Настроения Андрея Миронова", передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ФК "КС"

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Комментарии

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16 сентября 2020  15:46
32 любителя футбола и рыбной ловли, около 40 килограмм выловленной рыбы и рекордный карп весом 6 кг 600 грамм – итоги традиционного ежегодного турнира.
Болельщики "Крыльев" снова соревновались в рыбной ловле
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Более 500 предприятий станут участниками XXII Поволжской агропромышленной выставки
16 сентября 2020  12:39 
Более 500 предприятий станут участниками XXII Поволжской агропромышленной выставки
Она пройдет 18-19 сентября в поселке Усть-Кинельском. Экономика региона
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В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
15 сентября 2020  12:32 
В Самарском регионе поддержат более 2 тысяч безработных и работников, находящихся под угрозой увольнения
Центры занятости уже заключили договоры с 39 предприятиями, прорабатываются договоры еще с 43 организациями. Экономика региона
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В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
15 сентября 2020  09:56 
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
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Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
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О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
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Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
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Новости Тольятти
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
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15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
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14 сентября 2020  15:17
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске. 
100 автомобилей LADA приняли участие в ГУМ-Авторалли 
В этом году ралли было посвящено 50-летию выпуска первых автомобилей марки LADA. Маршрут длиной 80 километров стартовал у стен Кремля на Васильевском спуске.  Новости Тольятти
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