Более тысячи семей региона улучшили жилищные условия в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
5 сентября 2019 19:27
54
Двухэтажный дом на улице Новой села Алькино Равиль и Зульфия начали строить в 2013 году. На возведение фундамента супруги использовали материнский капитал, потом на собственные средства построили коробку. На завершение строительства супруги по госпрограмме получили финансовую поддержку – 1 миллион 287 тысяч рублей – из федерального, регионального и муниципального бюджетов.
«Мы не особо рассчитывали на такое, больше – на собственные силы, – признается Зульфия Насырова. – Но дополнительные средства оказались серьезным подспорьем».
Равиль и Зульфия родились в Алькино, здесь же появились на свет их дети – дочь и сын. Супруги покидать село не намерены, поэтому к строительству дома подошли основательно. «Крепкий получился. Места хватает всем», – поделилась с Губернатором Зульфия. В планах супругов – построить гараж и летнюю кухню.
В Похвистневском районе активно поддерживают индивидуальное жилищное строительство в рамках «Устойчивого развития сельских территорий». За пять лет действия программы софинансирование получили 96 семей, в том числе 24 – в 2018 году.
Госпрограмма развития сельских территорий направлена на повышение качества жизни на селе: ежегодно в регионе по ней комплексно обустраивают населенные пункты, объекты инфраструктуры, строят дороги. Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий сельчан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. За последние годы социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили 1260 семей, введено более 100 тысяч квадратных метров жилья.
Более подробно реализацию программ развития сельских территорий обсудили на селекторном совещании, которое провел Губернатор в Похвистнево с участием глав районов области.
Программа воплощается в Самарской области при федеральной поддержке. В 2019 году на ее реализацию направлено 512,5 миллионов рублей, из которых две трети – 348,7 миллионов – средства областного бюджета. До конца этого года программой предусмотрено: ввести (приобрести) почти 6 тысяч квадратных метров жилья, предоставить выплаты на строительство жилья 143 сельским жителям, в том числе 101 молодой семье. Кроме того, планируется возвести в районах 5 фельдшерско-акушерских пунктов, помимо тех, что строятся по национальному проекту «Здравоохранение». Внимание уделят и развитию спорта – будут построены 5 универсальных комплексов.
«Те главы районов, которые в предыдущий период прилагали должные усилия, смогли за время действия программы значительно продвинуться в решении проблем своих территорий», – отметил Дмитрий Азаров. Среди лидеров Сергиевский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский и Хворостянский районы. Однако есть и те, кто не в полной мере воспользовались возможностями программы: Борский, Волжский, Елховский, Шенталинский, Шигонский районы. Губернатор подробно обсудил с главами причины отставания и подчеркнул: региональное Правительство готово помогать, но активности ждут в первую очередь от самих районов.
В следующем году действующая госпрограмма по устойчивому развитию села завершается, однако мощная поддержка на государственном уровне будет продолжена в рамках долгосрочной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на период с 2020 по 2025 годы. «По своему финансированию, охвату и сфере приложения фактически это еще один масштабный нацпроект специально для сельских территорий. Вместе с уже действующими нацпроектами у районов появятся серьезные дополнительные ресурсы для решения многих вопросов социально-экономического развития», – уверен Глава области. Очень важно, подчеркнул Губернатор, что в новой программе была сохранена комплексность. Именно необходимость комплексного подхода в развитии села Дмитрий Азаров отстаивал несколько лет назад, работая в Совете Федерации, в противовес разбивке мероприятий по отдельным программам.
На совещании был рассмотрен целый ряд вопросов, которые волнуют муниципалитеты – это и сложности в оформлении проектно-сметной документации, и недостаточные возможности по привлечению внебюджетных источников, софинансирования из местных бюджетов. Подводя итоги работы, Губернатор вновь призвал глав муниципальных районов активно участвовать в программах поддержки, а там, где возникают технические сложности, – обращаться к региональным властям. Правительство готово оказывать методическую помощь в оформлении документации.
Также в ходе визита в район Дмитрий Азаров посетил личное подсобное хозяйство Маннановых. Эта семья с 2000 года занимается выращиваем томатов. По словам Рустама Маннанова, первый урожай они получают в апреле, последние помидоры созревают к концу сентября. Продукцию четырех сортов Маннановы сдают для продажи, в том числе в областном центре и соседних регионах, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
5 сентября 2019 19:39
Виктор Акопьян доложит о промежуточныхитогах в работе ведомства по достижению стоящих перед СО целей и задач в рамках реализации нацпроекта... Социум
17
5 сентября 2019 19:27
Дмитрий Азаров в рамках рабочего визита в Похвистневский район посетил семью Равиля и Зульфии Насыровых. Социум
39
5 сентября 2019 18:58
Новая услуга схожа с арендой и каршерингом, но при этом является совсем иной. Социум
84
Здравоохранение
5 сентября 2019 11:55
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
164
4 сентября 2019 17:24
В машинах есть все необходимое оборудование для оказания скорой медицинской помощи, в том числе для сложных - тяжелых пациентов. Здравоохранение
330
4 сентября 2019 09:31
Глава Минздрава сообщила о начале вакцинации новым четырехвалентным препаратом. Здравоохранение
210
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14339
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14288
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14373
Туризм
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
244
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
313
26 августа 2019 11:56
Периодически возникают споры: а не пора ли запретить такие поглаживания, чтобы не разрушались произведения искусства. Туризм
266
Образование
5 сентября 2019 16:36
Опорный университет первым из вузов региона реализует совместную программу с ведомством. Образование
112
5 сентября 2019 15:42
По его мнению, школьники готовы работать только в условиях предстоящей оценки. Образование
128
5 сентября 2019 14:05
Начало учебного года – время освежить память и восполнить запасы знаний! Образование
145
Культура
5 сентября 2019 13:30
Праздник продлится три дня. Культура
187
4 сентября 2019 14:33
Откроется фестиваль премьерой балета-поэмы «Бахчисарайский фонтан». Культура
303
4 сентября 2019 12:42
Спектакль состоится в рамках фестиваля. Культура
284
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15047
Мода
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
50
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
52
21 августа 2019 21:33
Модные бренды предлагают большое разнообразие сумочек, портмоне, кошельков, клатчей и не только. Мода
91
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
256
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
506
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
357
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
325
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
558
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1483
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
454
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2218
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
418
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
698
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
508
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
640
Мероприятия