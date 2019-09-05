Более тысячи семей региона улучшили жилищные условия в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий»

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В четверг, 5 сентября, губернатор Самарской областив рамках рабочего визита в Похвистневский район посетил семью, которые построили дом, участвуя в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий».Двухэтажный дом на улице Новой села Алькино Равиль и Зульфия начали строить в 2013 году. На возведение фундамента супруги использовали материнский капитал, потом на собственные средства построили коробку. На завершение строительства супруги по госпрограмме получили финансовую поддержку – 1 миллион 287 тысяч рублей – из федерального, регионального и муниципального бюджетов.«Мы не особо рассчитывали на такое, больше – на собственные силы, – признается Зульфия Насырова. – Но дополнительные средства оказались серьезным подспорьем».Равиль и Зульфия родились в Алькино, здесь же появились на свет их дети – дочь и сын. Супруги покидать село не намерены, поэтому к строительству дома подошли основательно. «Крепкий получился. Места хватает всем», – поделилась с Губернатором Зульфия. В планах супругов – построить гараж и летнюю кухню.В Похвистневском районе активно поддерживают индивидуальное жилищное строительство в рамках «Устойчивого развития сельских территорий». За пять лет действия программы софинансирование получили 96 семей, в том числе 24 – в 2018 году.Госпрограмма развития сельских территорий направлена на повышение качества жизни на селе: ежегодно в регионе по ней комплексно обустраивают населенные пункты, объекты инфраструктуры, строят дороги. Особое внимание уделяется улучшению жилищных условий сельчан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. За последние годы социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности получили 1260 семей, введено более 100 тысяч квадратных метров жилья.Более подробно реализацию программ развития сельских территорий обсудили на селекторном совещании, которое провел Губернатор в Похвистнево с участием глав районов области.Программа воплощается в Самарской области при федеральной поддержке. В 2019 году на ее реализацию направлено 512,5 миллионов рублей, из которых две трети – 348,7 миллионов – средства областного бюджета. До конца этого года программой предусмотрено: ввести (приобрести) почти 6 тысяч квадратных метров жилья, предоставить выплаты на строительство жилья 143 сельским жителям, в том числе 101 молодой семье. Кроме того, планируется возвести в районах 5 фельдшерско-акушерских пунктов, помимо тех, что строятся по национальному проекту «Здравоохранение». Внимание уделят и развитию спорта – будут построены 5 универсальных комплексов.«Те главы районов, которые в предыдущий период прилагали должные усилия, смогли за время действия программы значительно продвинуться в решении проблем своих территорий», – отметил Дмитрий Азаров. Среди лидеров Сергиевский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Кошкинский и Хворостянский районы. Однако есть и те, кто не в полной мере воспользовались возможностями программы: Борский, Волжский, Елховский, Шенталинский, Шигонский районы. Губернатор подробно обсудил с главами причины отставания и подчеркнул: региональное Правительство готово помогать, но активности ждут в первую очередь от самих районов.В следующем году действующая госпрограмма по устойчивому развитию села завершается, однако мощная поддержка на государственном уровне будет продолжена в рамках долгосрочной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» на период с 2020 по 2025 годы. «По своему финансированию, охвату и сфере приложения фактически это еще один масштабный нацпроект специально для сельских территорий. Вместе с уже действующими нацпроектами у районов появятся серьезные дополнительные ресурсы для решения многих вопросов социально-экономического развития», – уверен Глава области. Очень важно, подчеркнул Губернатор, что в новой программе была сохранена комплексность. Именно необходимость комплексного подхода в развитии села Дмитрий Азаров отстаивал несколько лет назад, работая в Совете Федерации, в противовес разбивке мероприятий по отдельным программам.На совещании был рассмотрен целый ряд вопросов, которые волнуют муниципалитеты – это и сложности в оформлении проектно-сметной документации, и недостаточные возможности по привлечению внебюджетных источников, софинансирования из местных бюджетов. Подводя итоги работы, Губернатор вновь призвал глав муниципальных районов активно участвовать в программах поддержки, а там, где возникают технические сложности, – обращаться к региональным властям. Правительство готово оказывать методическую помощь в оформлении документации.Также в ходе визита в район Дмитрий Азаров посетил личное подсобное хозяйство Маннановых. Эта семья с 2000 года занимается выращиваем томатов. По словам Рустама Маннанова, первый урожай они получают в апреле, последние помидоры созревают к концу сентября. Продукцию четырех сортов Маннановы сдают для продажи, в том числе в областном центре и соседних регионах, передает пресс-служба облправительства.