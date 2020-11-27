Более трети жителей Самары стали чаще пользоваться доставкой в этом году

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Более 20% малых предпринимателей полностью перешли в онлайн и подключили доставку из-за пандемии.

Сервис доставки от «Ситимобил для бизнеса» и ResearchMe провели опрос среди представителей малого бизнеса и их клиентов* о том, как пандемия повлияла на их использование услуг доставки.

Более трети жителей Самары (39%) стали чаще пользоваться услугами доставки в этом году — в основном во время удаленной работы или в периоды самоизоляции. 36% опрошенных пользуются доставкой с прежней частотой, а 12% даже реже. При этом большинство респондентов (65%) заказывают доставку товаров на дом несколько раз в месяц и чаще.

По словам 84% опрошенных представителей бизнеса, спрос на доставку вырос весной-летом 2020 года, и 21% из них из-за востребованности услуги полностью перешли на доставку. У 37% востребованность доставки среди клиентов продолжает расти до сих пор.

В целом по стране, россияне хотят, чтобы у магазина была экспресс-доставка — в течение 1 дня или нескольких часов свой заказ хотели бы получить около 30% опрошенных. 40% готовы подождать доставку пару дней, для еще порядка 30% оптимальное время доставки товаров из магазина — не более недели.

Предприниматели, в целом, справляются с пожеланиями покупателей: треть привозит товар в течение нескольких часов или за день. Более четверти доставляют заказы своим клиентам в течение недели. 74% представителей бизнеса заявили, что станут чаще пользоваться доставкой, если у них появится возможность доставлять заказы в течение 1-2 часа, например, с помощью агрегатора такси.

Чаще всего предприниматели доставляют заказы клиентам самостоятельно – силами владельца или сотрудников, также распространена доставка при помощи курьерских служб (47% выбрали каждый из вариантов). Каждый четвертый бизнес пользуется сервисами экспресс-доставки (26%), каждый пятый – отправляет доставку с помощью такси, столько же – через Почту России. У 20% предпринимателей доставка занимает более недели.